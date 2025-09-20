Klara Castanho estreia no terror com 'Apanhador de Almas': Uma jornada de descobertas e desafios

A atriz Klara Castanho embarca no gênero terror com o filme 'Apanhador de Almas', revelando uma experiência de aprendizado e um novo olhar sobre o misticismo. A atriz compartilha suas inspirações, o impacto da experiência em seus hábitos e a empolgação com os desafios da produção.

A atriz Klara Castanho , aos 24 anos, estreia no gênero terror com o filme brasileiro 'Apanhador de Almas', que chegou aos cinemas na última quinta-feira. Em entrevista à CNN, a atriz compartilhou suas impressões sobre a experiência, descrevendo-a como uma verdadeira descoberta e um desafio em sua jornada como atriz. Ela destacou a oportunidade de explorar um novo universo no audiovisual, onde a equipe e ela própria estavam em constante aprendizado e descobrindo novas formas de expressão.

A atriz enfatizou sua preferência por desafios e o prazer de fazer parte dessa jornada, reconhecendo que ainda há um longo caminho a percorrer, mas celebrando cada passo dado.\No enredo de 'Apanhador de Almas', um grupo de jovens aprendizes de bruxas embarca em uma viagem para testemunhar um ritual sobrenatural. Durante um eclipse solar, elas se veem envolvidas em uma trama que coloca suas vidas em risco. A trama se intensifica com a evocação de uma criatura de outra dimensão, levando-as a tomar decisões cruciais entre a vida e a morte. Klara Castanho revelou que a experiência no filme influenciou até mesmo seus hábitos de consumo de entretenimento. Ela mencionou que, após as filmagens, passou a assistir mais thrillers e séries policiais de investigação, gêneros que antes evitava por sentir receio. A atriz explicou que essa experiência abriu uma nova perspectiva e a fez sentir como se uma 'nova casinha' tivesse se formado dentro dela, revelando um novo interesse pelo misticismo e pelo suspense.\Klara Castanho também compartilhou suas inspirações para o papel, mencionando a importância de entender o sistema e a essência da história que estavam contando. Ela citou o clássico 'Abracadabra' como uma referência, buscando compreender a representação das bruxas e a magia. Além disso, mencionou 'A Bruxa', um filme que explora a tensão e o misticismo por trás da figura da bruxa, como outra fonte de inspiração. O elenco do filme também é composto por Duda Reis, Ângela Dippe, Larissa Ferrara, Jessica Córes e Priscila Sol. A estreia de Klara Castanho no terror marca um novo capítulo em sua carreira, demonstrando sua versatilidade e disposição para explorar diferentes gêneros e desafios artísticos. A atriz mostra-se aberta a novas experiências e em constante busca por aprimoramento, consolidando sua trajetória no cinema nacional. A produção promete prender a atenção do público com sua trama envolvente e efeitos visuais marcantes, explorando temas como magia, misticismo e a luta pela sobrevivência





CNNBrasil / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Klara Castanho Apanhador De Almas Terror Cinema Brasileiro Filme

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Joelho ralado e tombo na piscina: Paolla Oliveira mostra lado 'desastrado' e diverte fãsAtriz publicou um compilado de tropeços registrados nos últimos meses

Consulte Mais informação »

Atriz de 'O Verão Que Mudou Minha Vida' usa vestido de 2014 em evento; vejaSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

'Muito caótico': elenco do terror 'Apanhador de Almas' revela bastidoresSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

MC Carol e atriz Klara Castanho são convidadas para o 'BBB 26'Elas se juntam a Mel Maia de nomes já cogitados para o reality que estreia em janeiro

Consulte Mais informação »

Elenco de 'Apanhador de Almas' revela inspiração em 'A Bruxa de Blair'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »

Klara Castanho comenta rumores sobre possível participação no 'BBB26'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Consulte Mais informação »