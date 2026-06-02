King's College Hospital inaugura jardim terapêutico no terraço para pacientes de UTI

O King's College Hospital, em Londres, tornou-se o primeiro do Reino Unido a oferecer um jardim no terraço para pacientes de UTI, com acesso para acamados, plantas aromáticas e estrutura médica integrada. O espaço visa reduzir estresse e melhorar a recuperação.

O King's College Hospital , em Londres, tornou-se a primeira unidade de saúde do Reino Unido a inaugurar um jardim terapêutico no terraço para pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O espaço, construído sobre o telhado do hospital, foi projetado para ser acessível a pessoas acamadas, permitindo que até seis pacientes simultaneamente possam desfrutar do ambiente ao ar livre sem interromper o tratamento. A estrutura conta com cobertura em alguns trechos, feita em tons de madeira que se integram ao verde, e inclui armário médico à prova de intempéries com acesso a gases medicinais, garantindo a continuidade dos cuidados.

A iniciativa visa combater o cansaço e a desestimulação de longos períodos de internação, oferecendo um ambiente curativo que aproveita os benefícios da natureza. O projeto foi desenvolvido em colaboração entre o renomado arquiteto paisagista Nigel Dunnett e a designer de jardins britânica Sarah Price, três vezes medalhista de ouro no RHS Chelsea Flower Show.

As escolhas das plantas foram estratégicas: espécies aromáticas como alecrim, sálvia e orégano foram combinadas com plantas nativas e táteis, como a orelha-de-coelho, criando uma experiência sensorial rica. O jardim exige baixa manutenção, com poucas intervenções para cuidados. Sarah Price destaca: "É o completo oposto de uma enfermaria de hospital, e ainda assim os pacientes podem passar longos períodos aqui em cima, onde recebem tratamento.

Ao chegar aqui, você se sente imerso na natureza, no verde e em todas essas coisas que realmente trazem paz e força, e que são, em última análise, incrivelmente curativas.

" O ambiente inclui áreas com sombra e luz, permitindo que os pacientes sintam a brisa e até a chuva se desejarem. A exposição a tratamentos fora dos tradicionais ambientes hospitalares pode gerar pesquisas sobre como a rotina em espaços com ar fresco, vegetação e luz solar contribui na redução do estresse, na diminuição da pressão arterial e na melhora do bem-estar dos pacientes e de suas famílias.

O Diretor Clínico de Cuidados Intensivos do hospital, Tom Best, ressalta: "Muitos pacientes vivenciam alucinações ou delírio no ambiente clínico, o que pode ser extremamente assustador e atrasar a recuperação. Pesquisas mostram que o tempo gasto na natureza pode reduzir o delírio, melhorar os resultados da recuperação e elevar o ânimo dos pacientes e de seus familiares.

" O jardim no terraço do King's College Hospital representa um avanço significativo na humanização dos cuidados intensivos, integrando a natureza ao tratamento para promover qualidade de vida durante a estadia hospitalar. O hospital possui 60 leitos de UTI, e o novo espaço já está disponível para pacientes e visitantes, oferecendo um oásis de tranquilidade em meio à rotina médica.

Além dos benefícios diretos aos pacientes, a iniciativa também impacta positivamente as famílias e a equipe médica, que podem usufruir de um ambiente mais acolhedor. O jardim foi projetado para ser um espaço de encontro e relaxamento, com amplas áreas sem desníveis que facilitam a circulação de leitos. A presença de plantas aromáticas e táteis estimula os sentidos e promove uma conexão com a natureza, essencial para o bem-estar emocional.

O King's College Hospital, ao inovar com esse jardim terapêutico, estabelece um novo padrão para o cuidado em UTI, mostrando que a arquitetura e o paisagismo podem ser aliados poderosos na recuperação dos pacientes. O projeto já chama a atenção internacionalmente e pode inspirar outras instituições de saúde a adotar soluções semelhantes, transformando a experiência de internação em algo mais humano e curativo





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