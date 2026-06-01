King's College Hospital inaugura jardim no telhado para pacientes da UTI

O King's College Hospital, em Londres, inaugurou um inovador jardim no telhado para pacientes da unidade de terapia intensiva (UTI). Este é o primeiro hospital do Reino Unido a adotar tal conceito.

O King's College Hospital , em Londres, inaugurou um inovador jardim no telhado para pacientes da unidade de terapia intensiva ( UTI ). Este é o primeiro hospital do Reino Unido a adotar tal conceito.

O espaço ao ar livre foi projetado pelos renomados Nigel Dunnett e Sarah Price e visa integrar benefícios terapêuticos da natureza aos tratamentos, oferecendo um ambiente acolhedor e humanizado que pode melhorar o bem-estar e a recuperação dos pacientes. O jardim é aberto, com estrutura coberta em alguns trechos, feita em tons de madeira, o que a integra ao jardim. Os corredores são amplos, permitindo movimentação de equipamentos, como macas e cadeiras de rodas.

O projeto foi desenvolvido em colaboração entre o arquiteto paisagista de renome mundial Nigel Dunnett e a designer de jardins britânica Sarah Price, três vezes medalhista de ouro no RHS Chelsea Flower Show. O hospital tem 60 leitos e a área do terraço pode receber ao mesmo tempo seis pacientes, que podem seguir com o tratamento no espaço, uma vez que o ambiente aberto tem armário médico à prova de intempéries. Nessa estrutura há, por exemplo, acesso a gases medicinais.

A exposição a tratamentos fora dos tradicionais ambientes hospitalares pode, ainda, gerar pesquisa de como a exposição a um espaço com ar fresco, vegetação e luz solar contribui na redução do estresse, na diminuição da pressão arterial e na melhora do bem-estar dos pacientes. Esses fatores podem se estender, ainda às famílias das pessoas internadas e à equipe médica. Muitos pacientes vivenciam alucinações ou delírio no ambiente clínico, o que pode ser extremamente assustador e atrasar a recuperação.

Pesquisas mostram que o tempo gasto na natureza pode reduzir o delírio, melhorar os resultados da recuperação e elevar o ânimo dos pacientes e de seus familiares. As escolhas para o jardim também são um destaque estratégico e intencional. Espécies aromáticas, como alecrim, sálvia e orégano, foram incorporadas juntamente com espécies nativas e plantas táteis, como a orelha-de-coelho. Todo o espaço verde é de baixa manutenção, exigindo poucas intervenções para cuidados.

É o completo oposto de uma enfermaria de hospital, e ainda assim os pacientes podem passar longos períodos aqui em cima, onde recebem tratamento. Ao chegar aqui, você se sente imerso na natureza, no verde e em todas essas coisas que realmente trazem paz e força, e que são, em última análise, incrivelmente curativas.

A ideia é que o jardim possa ser um espaço de recuperação e melhoria do bem-estar dos pacientes, e que possa ser um exemplo para outros hospitais em todo o mundo





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