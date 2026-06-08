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Kimi Antonelli conquista vitória de ponta a ponta no Grande Prêmio de Mônaco

Esportes News

Kimi Antonelli conquista vitória de ponta a ponta no Grande Prêmio de Mônaco
Kimi AntonelliGrande Prêmio De MônacoFórmula 1
📆6/8/2026 2:56 PM
📰Lance!
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📊News: 36% · Publisher: 51%

O jovem piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, dominou o Grande Prêmio de Mônaco e conquistou uma vitória de ponta a ponta nas ruas do Principado.

O jovem piloto da Mercedes, Kimi Antonelli , dominou o Grande Prêmio de Mônaco e conquistou uma vitória de ponta a ponta nas ruas do Principado.

Com apenas 19 anos, Antonelli largou da pole position e liderou todas as voltas da corrida, administrando a vantagem mesmo após duas relargadas ao longo da prova. Sem cometer erros em um dos circuitos mais desafiadores da Fórmula 1, o italiano confirmou mais um triunfo na temporada e alcançou sua quinta vitória consecutiva na categoria.

Após cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, o piloto italiano seguiu uma das tradições mais conhecidas do circuito e mergulhou no porto de Mônaco, arrancando aplausos dos presentes e encerrando em grande estilo a comemoração por sua primeira vitória no Principado. A corrida também ficou marcada pelo alto número de incidentes, com sete abandonos registrados ao longo das 78 voltas disputadas em Monte Carlo

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Lance! /  🏆 30. in BR

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