Kim Jong-un visita nova fábrica de produção de material nuclear e reforça suas forças nucleares

Kim Jong-un inspecionou uma nova fábrica que produz material nuclear para armas e afirmou que planeja aumentar as forças nucleares do seu país a um ritmo exponencial. A Coreia do Norte já possui material nuclear suficiente para até 90 ogivas e acredita-se que tenha montado cerca de 50, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA, de março. Além disso, a agência afirmou estar monitorando a construção de um novo prédio em Yongbyon, que possui dimensões e infraestrutura semelhantes às da instalação de enriquecimento de Kangson.

Kim Jong-un visitou uma nova fábrica de produção de material nuclear e afirmou que planeja aumentar as forças nucleares do seu país a um ritmo exponencial, segundo a mídia estatal coreana.

O líder norte-coreano declarou que seu país tem mais do que dobrado sua capacidade de produzir material nuclear para armas nos últimos cinco anos e que a nova fábrica ajudará a fortalecer sua dissuasão nuclear. Kim instituiu o programa de desenvolvimento de armas nucleares como parte de um plano quinquenal implementado após o fracasso das Coreias do Norte dispararem mísseis no Mar Amarelo.

A Coreia do Norte já possui material nuclear suficiente para até 90 ogivas e acredita-se que tenha montado cerca de 50, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos EUA, de março. Além disso, a agência afirmou estar monitorando a construção de um novo prédio em Yongbyon, que possui dimensões e infraestrutura semelhantes às da instalação de enriquecimento de Kangson.

Em depoimento prestado em abril ao Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes dos EUA, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa afirmou que a Coreia do Norte está construindo uma provável instalação adicional de enriquecimento de urânio em Yongbyon. Kim Jong-un elogiou os cientistas nucleares do país por cumprirem as metas do plano quinquenal e afirmou que seu potencial nuclear é ‘inconcebível’





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