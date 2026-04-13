Kid Abelha: Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato anunciam turnê 'Eu Tive Um Sonho'

Dez anos após o fim do Kid Abelha, Paula Toller, George Israel e Bruno Fortunato se unem para a turnê 'Eu Tive Um Sonho', uma celebração musical que promete reviver os sucessos da banda em diversas cidades brasileiras. Ingressos à venda a partir de 13 de abril.
Paula Toller , George Israel e Bruno Fortunato embarcam em uma nova turnê, dez anos após o fim do Kid Abelha . Apesar de não ser um retorno oficial da banda, conforme anunciado, o trio promete uma celebração memorável.
A turnê, intitulada 'Eu Tive Um Sonho', dará início no Rio de Janeiro, em 12 de junho, e seguirá por diversas cidades brasileiras. A banda, que chegou ao fim em 2016 após três décadas de sucesso, motivada por desgaste natural, desejo de renovação e foco nas carreiras solo, ressurge com a promessa de reviver a energia e a alegria que marcaram sua trajetória.
A ideia de reunir Paula, George e Bruno novamente surgiu no final do ano passado, impulsionada pela vontade de compartilhar novamente os palcos. O comunicado ressalta que não se trata de um retorno nostálgico, mas sim de uma continuidade do que ficou no ar, uma oportunidade de aproveitar o presente com a mesma intensidade e a mesma paixão.
A seleção do repertório, um desafio para os integrantes, foi feita com alegria e entusiasmo, visando proporcionar aos fãs, de diferentes gerações, uma experiência inesquecível. O projeto é grandioso e conta com uma equipe de primeira linha, prometendo um espetáculo que celebra a música boa e a amizade, como se o tempo não tivesse passado. A expectativa é alta, com a promessa de fazer todos dançarem e reviverem momentos marcantes.
A formação da banda permanece a mesma, com Paula Toller nos vocais, Bruno Fortunato na guitarra e George Israel no sax, vocais, violão e bandolim. A realização da turnê é da Live Nation Brasil e da Posto 9 Entretenimento.
A venda de ingressos começa no dia 13 de abril, a partir das 10h no site oficial da Ticketmaster e às 11h nas bilheterias oficiais de cada cidade, com preços variando entre R$ 145 e R$ 550. A turnê 'Eu Tive Um Sonho' passará por diversas cidades, incluindo Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis.
A agenda de shows promete ser um sucesso, celebrando a música e a história do Kid Abelha e a inesquecível parceria entre Paula, George e Bruno, a mesma que conquistou o coração de milhares de fãs durante décadas
