Khloé Kardashian Arrependida de Participar de Documentário de Lamar Odom Após Ser Desacreditada

A estrela de reality show Khloé Kardashian expressa forte arrependimento e sentimento de ter sido usada após participar do documentário de seu ex-marido, Lamar Odom. Ela se sente traída após Odom refutar suas declarações e insinuar que ela não o ajudou, apesar de Kardashian ter se dedicado a apoiá-lo em momentos difíceis e ter participado do projeto sem remuneração. A empresária também revelou que Odom sugeriu que ele se casou com ela por seus contatos e fama, o que a fez sentir-se "tola". Kardashian, cansada de traumas em relacionamentos, questiona o futuro amoroso após essas experiências negativas.

A estrela do reality show, Khloé Kardashian , expressa arrependimento profundo após ter atendido a um pedido de seu ex-marido, Lamar Odom . A empresária participou do documentário mais recente do ex-jogador da NBA, intitulado 'Al Descoberto: A Morte e a Vida de Lamar Odom ', lançado na Netflix em 31 de março. Kardashian e Odom foram casados de 2009 a 2016, período durante o qual ela testemunhou de perto sua luta contra o vício em drogas. Em 2015, Khloé já havia iniciado o processo de divórcio quando Odom sofreu uma overdose em um bordel em Nevada, resultando em 12 derrames cerebrais e 6 ataques cardíacos. Naquele momento de crise, Kardashian suspendeu o processo legal para permanecer ao lado dele, auxiliando nas decisões médicas, despesas hospitalares e no processo de reabilitação. Todas essas experiências foram detalhadas no documentário.

Contudo, menos de um mês após a estreia, Khloé revelou em seu próprio podcast, 'Khloé in Wonder Land', sentir-se 'usada', 'tão tola' e 'tão zangada' por ter se envolvido. Sua frustração surge após Odom ter refutado diversas declarações feitas por ela no documentário. 'Acho que o que me incomoda é que fizemos isso e tudo parecia bem. Pensei: 'Nunca mais farei nada relacionado a Lamar, porque estou bem'. Mas agora Lamar está dando entrevistas e dizendo que está chateado comigo. Ele afirma ou insinua que sou uma mentirosa, todas essas coisas, me desacreditando, dizendo que não fui eu quem o ajudou', desabafou em seu programa.

Em 6 de abril, durante uma aparição no programa 'Today', Lamar Odom questionou a veracidade de uma anedota contada por Kardashian no documentário, na qual ela relata que o pai dele, um viciado em heroína que o abandonou na infância, teria dito aos médicos para desconectá-lo do suporte vital. Quando perguntado se acreditava que Khloé o havia salvado, ele respondeu: 'De certa forma. Deus salvou minha vida. Meu Senhor salvou minha vida, sinceramente'. 'Eu estava disposta a fazer isso pela Netflix por Lamar. Não cobrei nada por isso. Não tinha nenhum interesse nessa disputa. Não me importava se este documentário fosse feito ou não. E também não era algo sobre o qual eu realmente quisesse continuar falando', acrescentou a empresária da marca The Good American. 'A única coisa que fiz foi contar a história que você me pediu para contar, mas depois vir me desrespeitar e agir como se eu não tivesse feito nada do que fiz, insinuando que sou uma mentirosa, é loucura. Senti que fui usada'. Ela ainda complementou: 'As pessoas acham que eu gosto de falar sobre isso o dia todo? Não, é traumático. Eu nunca exporia alguém se não tivesse que fazê-lo. Guardei tudo isso para mim por 11 anos, ou o tempo que fosse. Lamar me pediu para fazer este documentário. Fiz por ele. Mas agora você não vai vir falar mal de mim ou me desrespeitar só porque não gosta da reação e da resposta do público', relatou.

No documentário, Odom mencionou que um dos motivos de seu casamento foi para 'melhorar seu futuro' através dos 'contatos incríveis de sua parceira' e 'seu estilo de vida'. Ele também admitiu ter tido a ideia de um reality show sobre o casal, visando alcançar o mesmo nível de fama das Kardashian. 'Você me pede para participar do seu documentário e, nos bastidores, você e seus amigos dizem que estava comigo apenas pela fama? Eu me sinto tão tola', desabafou Kardashian no podcast.

Khloé Kardashian demonstra estar exausta de relacionamentos amorosos. Em 2021, ela encerrou seu relacionamento com Tristan Thompson, pai de seus dois filhos, após inúmeros escândalos de infidelidade do jogador da NBA. 'As pessoas sempre me perguntam: 'Por que você não tem saído com ninguém há quatro anos?' E eu digo: 'Vamos voltar dez anos e posso contar com quem estive e o trauma que isso me causou e que me assombra diariamente', confessou em seu podcast. 'Você mergulharia de cabeça em seu próximo relacionamento ou estaria imersa em ver seus preciosos filhos crescerem e criar memórias inesquecíveis para toda a vida?'





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