Kevin Warsh assume como chair do BC dos EUA e tem desafios de inflação, tecnologia de IA e expectativas de juros

Com as expectativas de inflação e juros a subir, Kevin Warsh tem desafios ao assumir como chair do BC dos EUA. A tecnologia de IA está remodelando a economia e seria difícil para ele e pares avaliarem em tempo real. A inflação já está alta e pode aumentar em tempos de choques, a saber, tarifas, petróleo e custos.

Kevin Warsh, criticava as atuais autoridades do Fed eral Reserve e tinha fortes vínculos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi candidato ao comando do banco central americano.

Ele assumiu como chair do BC dos EUA nesta sexta-feira em um momento crucial. O boom crescente na tecnologia de inteligência artificial está remodelando a economia e a inflação já está alta, potencializando um aumento devido a choques como o petróleo e tarifas. Warsh está tentando formar sua equipe e decidir sobre as expectativas de taxas de juros. Em junho, as decisões do Fed sobre as taxas de juros serão tomadas





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