Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Kevin Warsh assume como chair do BC dos EUA e tem desafios de inflação, tecnologia de IA e expectativas de juros

Política Monetária E Fed News

Kevin Warsh assume como chair do BC dos EUA e tem desafios de inflação, tecnologia de IA e expectativas de juros
FedWarsh E FedFed Chair
📆5/22/2026 4:20 PM
📰CNNBrasil
22 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 97%

Com as expectativas de inflação e juros a subir, Kevin Warsh tem desafios ao assumir como chair do BC dos EUA. A tecnologia de IA está remodelando a economia e seria difícil para ele e pares avaliarem em tempo real. A inflação já está alta e pode aumentar em tempos de choques, a saber, tarifas, petróleo e custos.

Kevin Warsh, criticava as atuais autoridades do Fed eral Reserve e tinha fortes vínculos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi candidato ao comando do banco central americano.

Ele assumiu como chair do BC dos EUA nesta sexta-feira em um momento crucial. O boom crescente na tecnologia de inteligência artificial está remodelando a economia e a inflação já está alta, potencializando um aumento devido a choques como o petróleo e tarifas. Warsh está tentando formar sua equipe e decidir sobre as expectativas de taxas de juros. Em junho, as decisões do Fed sobre as taxas de juros serão tomadas

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Fed Warsh E Fed Fed Chair Fed Functionário AAS IA Inflation POWELL VS WARSH

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kevin Warsh toma posse hoje: o que esperar do novo presidente do Fed?Kevin Warsh toma posse hoje: o que esperar do novo presidente do Fed?O 17º presidente do banco central americano inicia mandato em meio a inflação elevada, pressão política e incerteza nos mercados
Read more »

Entenda a relação de Kevin Warsh, novo presidente do Fed, com Donald TrumpEntenda a relação de Kevin Warsh, novo presidente do Fed, com Donald TrumpEntre laços pessoais, uma oportunidade perdida em 2017 e uma confirmação histórica, a relação entre os dois vai muito além da política monetária
Read more »

Kevin Warsh assumirá a presidência do FedKevin Warsh assumirá a presidência do FedKevin Warsh será o novo chefe do Federal Reserve após a confirmação em votação praticamente partidária, e chegará ao cargo com a promessa de defender juros mais baixos e reduzir o balanço do banco central
Read more »

Kevin Warsh: quais são os desafios que o novo presidente do Fed deve enfrentar?Kevin Warsh: quais são os desafios que o novo presidente do Fed deve enfrentar?Guerra no Oriente Médio pode fazer Fed subir juros no fim do ano
Read more »



Render Time: 2026-05-22 19:19:43