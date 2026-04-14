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Kevin Federline apoia internação de Britney Spears em clínica de reabilitação

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Kevin Federline apoia internação de Britney Spears em clínica de reabilitação
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📆4/14/2026 3:22 PM
📰Terranoticiasbr
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O ex-marido de Britney Spears, Kevin Federline, se pronunciou sobre a internação voluntária da cantora em uma clínica de reabilitação. Federline expressou felicidade pela decisão de Spears e destacou a importância de seguir o plano de tratamento. O casal, que foi casado entre 2004 e 2006, tem dois filhos juntos.

Kevin Federline , ex-marido da cantora Britney Spears , manifestou-se após a internação voluntária da estrela pop em uma clínica de reabilitação . A artista buscou ajuda após ter sido presa em março, sob suspeita de dirigir sob efeito de álcool e drogas.

Em um comunicado à imprensa internacional, emitido nesta segunda-feira, 13, por meio de seu advogado, Federline comentou a decisão de Spears de procurar tratamento. 'Ele está feliz que ela esteja recebendo ajuda e que a decisão pareça ter sido tomada por ela, e não imposta por terceiros, caso tenha sido. O importante é que, seja qual for o plano de tratamento recomendado, ela o siga e o complete', disse o advogado de Federline ao site TMZ.

Federline e Spears foram casados entre 2004 e 2006. Juntos, eles são pais de Sean Preston, de 20 anos, e de Jayden James, de 19 anos.

A notícia da internação de Britney Spears reacende o debate sobre a saúde mental e a dependência química no mundo das celebridades. A pressão constante da mídia, a agenda intensa de trabalho e os desafios pessoais podem levar a situações extremas, como a que a cantora está enfrentando.

A busca por ajuda profissional é um passo crucial para a recuperação e para garantir um futuro mais saudável. A atitude de Federline em demonstrar apoio e respeito à decisão de Spears é louvável e demonstra a importância da união familiar, mesmo após o término do relacionamento.

A sociedade precisa se conscientizar sobre a necessidade de oferecer suporte e compreensão às pessoas que enfrentam problemas com dependência química e saúde mental. É fundamental quebrar o estigma associado a essas condições e promover um ambiente onde a busca por ajuda seja encorajada e celebrada.

A privacidade da cantora deve ser respeitada durante o processo de recuperação, permitindo que ela se concentre em sua saúde e bem-estar. A mídia e os fãs devem ser sensíveis e evitar especulações ou fofocas que possam prejudicar a jornada de Britney Spears rumo à cura.

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