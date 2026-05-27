Ken Paxton vence John Cornyn nas primárias do Texas com apoio decisivo de Donald Trump

Ken Paxton, procurador‑geral do Texas, conquistou mais de 60% dos votos nas primárias republicanas, derrotando o senador John Cornyn. O apoio tardio de Donald Trump foi decisivo e trouxe à tona a divisão entre a ala institucional do partido e a corrente pró‑Trump, além de colocar Paxton frente a frente com o democrata James Talarico nas eleições gerais.
Ken Paxton , atual procurador‑geral do Texas, consolidou seu domínio sobre o Partido Republicano ao vencer, com mais de 60% dos votos, a disputa primária que o opôs ao veterano senador John Cornell.
O resultado, divulgado na madrugada de terça‑feira por grandes redes como Fox News e CNN, evidencia o peso ainda decisivo que o ex‑presidente Donald Trump exerce sobre as corridas eleitorais dentro do conservadorismo estadunidense. Trump, que inicialmente manteve silêncio sobre a corrida, acabou lançando apoio tardio a Paxton, chamando‑o de "verdadeiro guerreiro MAGA" em sua conta no Truth Social.
Essa intervenção foi apontada por Paxton como a força motriz que mudou o rumo da eleição, ao ponto de ele declarar que, quando todos em Washington sugeriram que ele fosse abandonado, Trump permaneceu firme e ofereceu o apoio mais poderoso da política atual. A vitória de Paxton, portanto, não só demonstra a influência de Trump nas primárias, como também sinaliza uma ruptura entre a bancada institucional do partido, representada por Cornyn, e a ala mais alinhada ao ex‑presidente.
A trajetória de Paxton até a cúpula do partido tem sido marcada por escândalos e processos que, longe de afastá‑lo, parecem ter sido mitigados por sua capacidade de mobilizar a base. Em 2023, o procurador‑geral enfrentou um processo de impeachment na Câmara do Texas, além de acusações de suborno, condutas éticas questionáveis e um conturbado divórcio.
No entanto, o Senado estadual o absolveu, permitindo que ele concorra novamente. A narrativa de Paxton, reforçada por Trump, transformou esses episódios em uma espécie de mártir político, argumentando que as acusações foram parte de uma campanha de perseguição contra aqueles que defendem a agenda MAGA. Esse discurso ressoou entre os eleitores conservadores, que vieram às urnas em massa, aplaudindo e cantando seu nome durante a festa de vitória no salão de baile da campanha.
O entusiasmo foi tão grande que Paxton subiu ao palco ainda ofegante, repetindo que o presidente era "o líder do nosso partido" e que seu apoio foi "a força mais poderosa da política". John Cornell, 74 anos, senador desde 2002 e símbolo da ala institucional do partido, viu-se isolado após a derrota.
Conhecido por manter relações estreitas com doadores e dirigentes em Washington, ele se posicionou, nos últimos anos, como crítico de Trump, chegando a afirmar que o tempo do ex‑presidente já havia passado. Essa postura acabou lhe custando caro: Trump o rotulou de "desleal" e enfatizou que não defendia as prioridades da agenda presidencial. No discurso de concessão, Cornell tentou reforçar seu compromisso com os valores republicanos, citando as escrituras e afirmando que havia "combatido o bom combate".
Ele ainda prometeu dar apoio à chapa republicana nas eleições gerais, embora tenha reconhecido que sua postura afastou parte da base. O próximo desafio de Paxton será enfrentar o democrata James Talarico, deputado estadual emergente, nas eleições de meio de mandato de novembro. Talarico acusa ambos os republicanos de perpetuar um sistema político falido, prometendo uma agenda de reformas e maior transparência.
A batalha entre Paxton e Talarico promete ser um termômetro da força de Trump no Texas e da capacidade do Partido Republicano de conciliar suas facções internas antes de enfrentar os democratas nas urnas
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