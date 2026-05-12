Keir Starmer mantém-se como primeiro-ministro do Reino Unido, enfrenta pressão para renunciar

Em meio a uma crise sem precedentes do governo atual do Reino Unido, o primeiro-ministro, Keir Starmer, anunciou nesta terça-feira (12) em um encontro de emergência do gabinete que não renunciar. Ele évoou pressões para renúncia e defendeu sua permanência no cargo. Um dos ministros participantes na saída do encontro revelou que nada foi ativado para provocar a sucessão, indicando que nenhum dos presentes aceitou o desafio lançado por Starmer. A renúncia de uma ministra júnior do departamento de Habitação também ocorreu, com uma demandante quantia crescente de parlamentares que pedem a renúncia de Starmer.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer , afirmou, em um encontro em emergência do gabinete, que não renunciar, durante uma crise no governo. Ele defendeu sua permanência como líder e desafiou seus ministros a encontrar um possível sucessor para competir pela liderança.

Um dos ministros revelou depois do encontro que nada foi ativado para provocar sua sucessão, sugerindo que nenhum dos presentes aceitou o desafio de Starmer. O número de parlamentares que demandam a renúncia de Starmer já ultrapassa o limite de 78. Uma ministra júnior do departamento de Habitação renunciou ao cargo e pediu para que Starmer renuncie, citando sua incapacidade em liderar o país.

O discurso do Estado da União do rei Charles III, na quarta-feira (13), marcará a aliança do governo britânico com o legislativo para as pautas para o próximo ano





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