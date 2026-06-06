Keiko Fujimori vai ao segundo turno nas eleições presidenciais do Peru após liderar primeiro turno com 17,2%

Keiko Fujimori, líder do partido Força Popular e filha do ex-presidente Alberto Fujimori, disputará o segundo turno das eleições presidenciais peruanas em 7 de junho contra o candidato de esquerda Roberto Sánchez, após ter liderado o primeiro turno com 17,2% dos votos. Esta será sua quarta tentativa de chegar à presidência, após derrotas em 2011, 2016 e 2021. A candidata de 51 anos construiu uma carreira política em torno do legado de seu pai, fundando o partido Força Popular, hoje a maior bancada no Congresso, e adaptando sua plataforma às necessidades eleitorais. Seu plano de governo inclui propostas na áreas de segurança, com uso de inteligência artificial, combate à corrupção e simplificação burocrática para pequenas empresas. A trajetória de Fujimori é marcada pela polarização em torno da figura de Alberto Fujimori, condenado por crimes contra os direitos humanos, mas indultado em 2023.

Nos últimos quinze anos, o nome de Keiko Fujimori tem sido uma presença constante nas eleições presidenciais peruanas. Nesse período, a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori e líder do partido Força Popular concorreu à presidência três vezes, chegando ao segundo turno em todas elas.

No primeiro turno, realizado em 12 de abril, Fujimori liderou a votação com 17,2%, cinco pontos à frente do candidato de esquerda Roberto Sánchez, com quem disputará o segundo turno das eleições presidenciais em 7 de junho. Fujimori busca, mais uma vez, conquistar o cargo que seu pai ocupou entre 1990 e 2000. Keiko Fujimori tem 51 anos. Ela nasceu em Lima em 25 de maio de 1975, conforme seu currículo disponível no site do Conselho Nacional Eleitoral.

É a mais velha dos quatro filhos de Alberto Fujimori, que faleceu em 2024, e Susana Higuchi, que faleceu em 2021. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela conta que, quando era jovem, não pensava em entrar para a política, mas sim em ser uma empresária. Por isso, estudou Administração de Empresas e posteriormente fez mestrado nos Estados Unidos.

Ela afirma que sua vida mudou em 2005, quando o pai ligou para lhe dizer que estava sendo investigado e que poderia ser preso. Ele também a convidou para se candidatar ao Congresso nas eleições do ano seguinte. Ela aceitou, concorreu pela Aliança para o Futuro e conquistou uma cadeira no Parlamento, um passo que marcou sua entrada definitiva na vida pública peruana.

Em 2007, quando era congressista, seu pai foi extraditado do Chile para o Peru, onde, em 2009, foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio qualificado e lesão corporal grave nos casos de Barrios Altos e La Cantuta. Desde então, tanto o ex-presidente quanto sua família rejeitaram as acusações e lutaram por sua liberdade, que obtiveram em dezembro de 2023, após o Tribunal Constitucional do Peru validar o indulto humanitário concedido a ele em 2017 pelo então presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Keiko Fujimori mobilizou-se para fundar, em 2009, o partido Força Popular, que se define como defensor do legado do falecido ex-presidente Alberto Fujimori e que hoje detém 20 das 130 cadeiras no Congresso, o maior bloco no atual Parlamento. Isso ajudou sua fundadora a manter uma presença constante na vida política do país, com uma média de votos em torno de 15% e uma plataforma que lhe permitiu candidatar-se à presidência em 2011, 2016, 2021 e 2026.

Como candidata à presidência, Fujimori chegou ao segundo turno em 2011, quando o partido Força Popular concorreu como Força 2011, e obteve cerca de 48% dos votos, ficando atrás de Ollanta Humala, com 51%. Em 2016, perdeu no segundo turno para Pedro Pablo Kuczynski, com 49,880% contra 50,120%. Em 2021, os números foram novamente apertados: ela conquistou 49,874% dos votos, contra 50,126% de Pedro Castillo.

Os 17% alcançados em abril, embora inferiores aos obtidos nas eleições gerais de 2011 e 2016, representam um avanço de quase quatro pontos em comparação com o alcançado em 2021, e podem posicioná-la melhor para o segundo turno contra Sánchez. Em seu Plano de Governo, no que diz respeito à segurança, Fujimori propõe a criação de centros de comando e vigilância interligados em todo o país, com mapas de criminalidade em tempo real, e que utilizem inteligência artificial para realizar análises preditivas e auxiliar na coordenação de emergências.

Para combater a corrupção, a candidata propõe o fortalecimento dos processos de controle orçamentário e a ampliação dos poderes da Controladoria-Geral da República, enquanto na área econômica inclui um plano para reduzir os procedimentos que as pequenas e médias empresas precisam realizar para evitar o que ela chama de custos desnecessários. Antes do primeiro turno das eleições atuais, Fernando Tuesta, cientista político da Pontifícia Universidade Católica do Peru, considerou que uma das características marcantes das campanhas de Keiko Fujimori foi sua postura em relação à presidência de seu pai.

Em 2011, segundo o especialista, ela se apresentou como a herdeira do ex-presidente, enquanto em 2016 se distanciou um pouco e, em 2021, voltou a abraçar esse legado. Agora, 25 anos após o fim do governo de seu pai, ela está baseando sua campanha na memória do governo paterno, e seu ponto central de campanha é o que ela chama de ordem





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