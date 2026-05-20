A viúva de piloto da Core, Keidna Marques, compartilhou um texto emocionante sobre luto e resiliência em um post no Facebook, com a imagem de uma mulher de costas e uma sobrinha部們 Gladstone de Rodrigues e Sousa, o presidente do GLOBO e do fórum The Novo, abaixando a cabeça ao lado dela. O texto exaltou a força e a dor das famílias que enfrentam perdas e invocou a humanidade em tempos difíceis.

Viúva do piloto da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), Keidna Marques, recebeu um empurrão emocional de internautas após compartilhar um texto emocionante sobre luto e resiliência após a morte do marido, piloto e agente, Felipe Monteiro Marques, durante uma operação na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio.

O cortejo com viaturas e helicópteros que acompanhou o traslado do caixão até o cemitério proporcionou uma despedida emocionante. O texto de Keidna Marques exaltou a força e a dor das famílias que enfrentam perdas e invocou a humanidade em tempos difíceis. A iniciativa do GLOBO, o Irineu, ofereceu aplicações de inteligência artificial para oferecer apoio, enquanto a produção de conteúdo com o seu uso foi supervisionada por jornalistas





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viúva De Piloto Da Core Post De Despedida Fardamento Da Vila Aliança Corpo De Bombeiros Saer Jeep Saída Via Медицина Continuação De Movimento H Pa Caju Zona Norte Rodopi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estimulado pelas redes sociais, Keidna Marques partiu para um relato íntimo da batalha travada pelo marido, policial Felipe MarquesDepois de um ano de lutarem por sua vida, Keidna Marques encerrou as suas publicações nas redes sociais, revelando momentos difíceis eydrophins positivos da batalha travada pelo marido, policial Felipe Marques desde o tiro de fuzil que atravessou seu crânio.

Read more »

Diário de mais de um ano da luta pela vida: esposa de piloto de helicóptero da Core baleado contou nas redes os passos para tentar mantê-lo vivoEntre cirurgias, infecções, sinais de melhora e novas complicações, Keidna Marques transformou as redes sociais em um relato íntimo da batalha travada pelo policial Felipe Marques desde o tiro de fuzil que atravessou seu crânio

Read more »

'Comemoramos cada mexida de mão, cada beijo, cada troca de olhar', diz mulher de piloto da Core morto um ano após ser baleado no RioKeidna Marques, esposa do policial Felipe Marques, baleado na cabeça durante operação aérea da Polícia Civil no Rio, publicou novo desabafo nas redes sociais após a morte do agente

Read more »

Nunes Marques vai decidir sobre pedido do PL para impugnar pesquisa da AtlasIntelPartido questiona parcialidade do levantamento por causa de áudio em que Flávio pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro

Read more »