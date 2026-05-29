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Kefir de água e kefir de leite: qual escolher para a sua saúde?

Saúde E Nutrição News

Kefir de água e kefir de leite: qual escolher para a sua saúde?
KefirProbióticosSaúde Intestinal
📆5/29/2026 11:31 AM
📰JornalOGlobo
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Análise de composição, microrganismos e benefícios dos dois tipos de kefir, com foco em nutricionais, digestivos e imunológicos.

Kefir de água e kefir de leite são muito mais que simples bebidas fermentadas; são verdadeiras comunidades microbiológicas que oferecem benefícios distintos à saúde humana.

Embora ambos compartilhem a característica comum de contarem com microrganismos vivos que promovem a boa digestão e a imunidade, a diferença em sua base de fermentação - leite versus soluções de açúcar - gera perfis nutricionais e microbiológicos bastante variados. No kefir de leite, a matriz nutritiva é rica em proteínas de alta qualidade, cálcio, fósforo e vitaminas do complexo B, o que o torna uma opção atraente para quem busca fortalecer ossos e músculos e manter a saúde cerebral.

A microbiota predominante neste produto geralmente inclui Lactobacillus spp. e bifidobactérias, que brilham no ambiente lático, favorecendo uma fermentação de rápida acidificação que gera níveis elevados de ácidos láticos e beta-lactófuranos. Esses compostos ajudam a melhorar a digestibilidade de proteínas e reduzem a absorção de toxinas.

Além disso, o kefir de leite costuma ser mais forte e ácido, o que oferece maior resistência a contaminações por patógenos. Já o kefir de água é preparado a partir de água com açúcares naturais (ex. : açúcar de cana, mel ou nectar de frutas) e tipos de grão de kefir específicos, que inclui leveduras e bactérias que se alimentam desses açúcares.

O resultado é uma bebida mais leve, menor em calorias e com teor quase zero de lactose, sendo a escolha ideal para intolerantes ou pessoas que buscam reduzir a ingestão de laticínios. Os microrganismos predominantes, como Saccharomyces spp. e algumas Staphylococcaceae, não produzem ácido lático em grande escala, mas geram etanol na menor quantidade, proporcionando um leve sabor e um efeito escorregadio benéfico à digestão.

Quando se trata de benefícios para a saúde, ambos os keiferes apresentaram resultados positivos em estudos clínicos. Em participantes com síndrome do intestino irritável, o consumo diário de kefir de leite reduziu significativamente os sintomas de flatulência e diarreia, enquanto o kefir de água demonstrou melhorar a sensação geral de bem-estar e aumentar a absorção de micronutrientes de forma mais eficiente.

Além disso, pesquisadores têm mostrado que a ingestão regular de kefir de água pode ser associada à redução do colesterol LDL, graças à ação de leveduras que consomem ácidos biliares. A escolha entre kefir de água e kefir de leite depende, portanto, das necessidades individuais de saúde e preferência sensorial.

Estudantes de alimentação, atletas ou pessoas em planos de perda de peso podem se beneficiar da leveza do kefir de água, enquanto idosos, gestantes e crianças em fase de desenvolvimento podem aproveitar a carga proteica e mineral do kefir de leite. Em ambos os casos, a inclusão diária de kefir na dieta pode trazer efeitos anti-inflamatórios, melhorar a funcionalidade imunológica e promover um microbioma intestinal equilibrado - fatores fundamentais para a prevenção de doenças crônicas e a manutenção de uma boa qualidade de vida.

Para quem deseja experimentar, a produção caseira do kefir de água ou do kefir de leite requer poucos recursos: basta adquirir grãos de kefir autossustentáveis, que se reproduzem naturalmente. O processo completo normalmente leva entre 12 e 48 horas, dependendo da temperatura ambiente. É importante ressaltar que, embora os grãos de kefir sejam reutilizados, a substituição ocasional de água filtrada ou leite fresco garante um cultivo saudável e uma bebida de alta qualidade.

Assim, tanto o kefir de água quanto o kefir de leite oferecem um caminho nutritivo e saboroso para quem busca fortalecer a saúde intestinal e otimizar a absorção de nutrientes essenciais

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