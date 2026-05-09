Katy Perry, Justin Trudeau e sua batalha judicial: Katy enfrenta processo por quase seis anos e ganha no tribunal.

Katy Perry e Justin Trudeau são noticia. Katy Perry e Justin Trudeau fizeram sua primeira aparição pública como casal em um jantar festivo, enquanto sua batalha judicial, iniciada após o empresário Carl Westcott processar Katy Perry por conta da venda de sua mansão, ainda estava em andamento.

Katy Perry e Justin Trudeau fazem primeira aparição pública como casal no aniversário da cantora, entram na Justiça para pedir a cobrança de US$ 5 milhões, cerca de R$ 24,5 milhões, de honorários e taxas judiciais.

Atendimento Carl Westcott, processador de Katy por conta da venda de uma mansão, arque com os custos de uma batalha judicial que se arrastou por anos. Katy Perry é acusada de agressão sexual e a polícia investiga a cantora. Westcott abriu um processo contra Katy Perry em 2020, após vender uma mansão avaliada em cerca de R$ 73 milhões para a cantora. Após três anos, a Justiça determinou que Katy é a proprietária legítima da mansão





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