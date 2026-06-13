A cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos foi marcada pela performance curta de Katy Perry e pela forte repercussão negativa de seu vestido, que se tornou meme. Enquanto isso, torcedores brasileiros celebravam na Times Square.

A terceira cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 ocorreu nos Estados Unidos, na sexta-feira à noite, antes do jogo de estreia da seleção local.

A cantora pop Katy Perry foi a atração principal do show de abertura, que também incluiu outros artistas, mas seu desempenho foi breve e simples. Ela interpretou apenas a música "Wonder".

No entanto, o foco principal da atenção do público e das redes sociais foi seu vestido, composto por fitas prateadas que lembravam uma embalagem de presente ou um adereço de festa barato. A indumentária foi amplamente criticada e rapidamente se tornou um meme, com muitos comparando-a a um "papel de presente" ou a uma decoração de árvore de Natal.

A reação negativa contrastou com a expectativa criada por cerimônias de abertura anteriores no México e no Canadá, que foram mais elaboradas e elogiadas. Enquanto o show transcorria, a torcida brasileira em Nova York, concentrada na Times Square, fazia sua própria festa, celebrando a participação do Brasil no torneio.

O texto original também menciona uma série de fofocas e notícias secundárias sobre celebridades e esportes, como affairs amorosos de Anitta com atletas, um ex-jogador holandês pedindo a saída de Memphis Depay da seleção, um sósia de Neymar causando aglomeração em um shopping, e a esposa de Neymar hospedando-se em uma mansão de luxo durante a Copa. Esses itens aparecem como links ou chamadas laterais em um site de notícias e não fazem parte do núcleo da reportagem sobre a cerimônia de abertura.

A seção promocional de uma casa de apostas (Novibet) também foi identificada como conteúdo publicitário e ignorada na reescrita. A narrativa central, portanto, cobre a performance de Katy Perry e a polêmica com seu traje, o contexto da cerimônia nos EUA e o ambiente de torcida brasileira em Nova York. A análise da repercussão imediata na internet e a comparação com outras aberturas completam o cenário.

A reescrita mantém esses elementos substantivos, descarta as repetições de links de navegação, os anúncios e as fofocas irrelevantes para o evento principal, e desenvolve uma cobertura jornalística em português, com mais de 2500 caracteres e em pelo menos três parágrafos, como solicitado





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