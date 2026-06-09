Katia Miki entrega três creches e amplia em mais de 200 vagas a educação infantil em Barra do Piraí

A prefeita Katia Miki inaugurou três creches em menos de 15 dias, somando mais de 200 novas vagas para a educação infantil em Barra do Piraí. A mais recente foi a reinauguração da Creche Municipal José Alves Pereira, revitalizada pelo programa Minha Escola + Bonita. A gestão municipal prioriza a qualidade do ensino e a ampliação do acesso às crianças desde os primeiros anos.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki , anunciou a entrega de três creches municipais em menos de 15 dias, gerando mais de 200 novas vagas para a educação infantil.

A mais recente foi a reinauguração da Creche Municipal José Alves Pereira, localizada no Morro do Gama, ocorrida na manhã desta terça-feira, 9 de abril. A unidade passou por uma ampla revitalização por meio do programa Minha Escola + Bonita, iniciativa lançada pela gestão municipal em 2025 com o objetivo de promover melhorias estruturais, organizacionais e visuais nas escolas da rede municipal de ensino.

Com essa entrega, a Prefeitura de Barra do Piraí contabiliza três importantes inaugurações no setor educacional em um curto período: a Creche Municipal Sementinha do Amanhã, no distrito da Califórnia; a Creche Municipal José Duque de Freitas, no bairro São João; e agora a Creche Municipal José Alves Pereira, no Morro do Gama. Juntas, as três unidades representam um acréscimo significativo de mais de 200 vagas, atendendo a demanda por educação infantil de qualidade no município.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta, destacou que a determinação da prefeita Katia Miki é garantir que todas as famílias barrenses tenham acesso a uma educação infantil de excelência.

"Cada creche entregue e cada nova vaga criada representam um passo adiante no objetivo de oferecer uma educação infantil de excelência para todas as famílias, assegurando às crianças um ambiente adequado para seu desenvolvimento, aprendizagem e alfabetização desde os primeiros anos de vida", afirmou. As melhorias realizadas na Creche Municipal José Alves Pereira incluíram recuperação estrutural da área afetada por chuvas, sistema de drenagem, substituição completa do telhado, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, adequação do fraldário, construção de rampa de acessibilidade e pintura geral.

A diretora da unidade, Ana Paula Furtado Cândido, ressaltou a transformação: "Antes, as crianças brincavam dizendo que a escola era sem vida. Agora, estão todos animados. O ambiente ficou mais acolhedor e bonito.

" A moradora Maria Olinda Franco Gonçalves, de 86 anos, elogiou a iniciativa: "Nunca vi uma obra dessas. Este lugar ficou muito tempo esquecido. A prefeita lembrou das crianças e da comunidade.

" Lançado em 2025, o programa Minha Escola + Bonita tem modernizado as unidades da rede municipal, garantindo espaços organizados, seguros e acolhedores. A prefeita Katia Miki explicou que a gestão reorganizou a aplicação de recursos, como os royalties, para viabilizar os investimentos.

"Quando assumimos, identificamos que recursos importantes não estavam sendo aplicados eficientemente. Estruturamos o programa e o resultado está em cada unidade revitalizada e em cada nova vaga criada", disse. Ela também anunciou a reinauguração da Creche Municipal Monteiro Lobato, na Chácara Farani, no dia 17, e a entrega do CIEP 284 Nelly Toledo Rocha, no distrito da Califórnia, no dia 23, ambos revitalizados pelo programa.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão com a educação infantil e o desenvolvimento social da comunidade barrense





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Creche Educação Infantil Barra Do Piraí Katia Miki Minha Escola + Bonita

United States Latest News, United States Headlines