Kate Middleton e Meghan Markle: o que levou a distância entre as duas princesas?

Um novo livro sobre a família real britânica indica o motivo da distância entre Kate Middleton e Meghan Markle. A atitude da princesa Kate durante uma agenda oficial na base aérea RAF Coningsby pode ter contribuído para a distância entre as duas integrantes da realeza.

Um funcionário da família real britânica revelou como foi uma briga entre Kate Middleton e Meghan Markle que terminou com as duas princesas chorando. O que levou a essa distância entre as duas integrantes da realeza?

Um novo livro sobre a família real indica o motivo. Durante uma agenda oficial na base aérea RAF Coningsby, Kate Middleton chamou a atenção do público e da imprensa ao descer de costas da escada de uma aeronave militar. Ela participava de compromissos oficiais ligados às forças armadas britânicas e apareceu usando um conjunto social muito elegante combinado com sapatos de salto alto e fino.

A atitude da princesa pode parecer incomum, mas possui uma explicação prática rigorosa que muita gente desconhece. As escadas de aeronaves militares costumam ser extremamente estreitas, muito mais inclinadas do que as comerciais e feitas de material metálico liso. Esse conjunto de fatores aumenta drasticamente o risco de desequilíbrio e quedas, especialmente para mulheres que estão utilizando salto fino.

Ao adotar a técnica de descer de costas, a pessoa ganha muito mais estabilidade, melhora o centro de gravidade e faz com que o peso do corpo fique distribuído de forma mais segura nos degraus estreitos. Além da questão de segurança física, o movimento estratégico adotado por Kate Middleton serve também para blindar a imagem pública da monarquia.

Em aparições oficiais de grande alcance, qualquer tropeço ou escorregão acaba ganhando repercussão mundial imediata e viralizando de forma negativa nas redes sociais. Esse risco constante faz com que os integrantes da família real adotem cuidados extras e sigam protocolos rígidos durante todos os seus deslocamentos públicos





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