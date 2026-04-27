Kassab critica Lula e Bolsonaro em evento com empresários

Presidente do PSD avalia governos de Lula e Bolsonaro, elogiando programas sociais petistas, mas criticando a gestão econômica e o aumento da carga tributária. Reconhece méritos de ministros de Bolsonaro, apesar de suas limitações.

O cenário político brasileiro continua a ser palco de análises e críticas, com figuras proeminentes expressando suas opiniões sobre os governos passados e presente. Em um evento realizado em São Paulo, o presidente nacional do Partido Social Democrático ( PSD ), Gilberto Kassab , proferiu declarações contundentes sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro , durante um almoço com empresários promovido pelo Grupo Lide.

Suas palavras revelam uma avaliação complexa de ambos os líderes, reconhecendo pontos positivos e negativos em suas respectivas administrações. Kassab enfatizou que, independentemente do resultado da eleição presidencial e da ausência do ex-governador Ronaldo Caiado no segundo turno, ele e o PSD estão cumprindo seu papel no debate político nacional. A fala de Kassab não se limitou a críticas; ele também buscou contextualizar os desafios enfrentados por cada governo e a importância de figuras-chave em suas equipes.

Ao abordar o governo Bolsonaro, Kassab reconheceu a falta de preparo do ex-presidente para a vida pública, descrevendo seu desempenho como 'muito aquém das expectativas dos brasileiros'. No entanto, o dirigente do PSD ressaltou a importância de ministros como Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas e Tereza Cristina, que, segundo ele, foram cruciais para manter o governo em funcionamento.

A figura de Paulo Guedes foi particularmente destacada, sendo descrito como alguém que exercia um poder considerável dentro do governo, quase como um 'presidente da Economia', dada a sua influência sobre as políticas econômicas. Kassab parece sugerir que, apesar das limitações de Bolsonaro, a presença de ministros competentes conseguiu mitigar alguns dos impactos negativos de sua gestão. Essa análise demonstra uma visão pragmática, que reconhece a complexidade do cenário político e a importância de diferentes atores na condução do governo.

A menção à grande quantidade de ministérios (25) durante o governo Bolsonaro também pode ser interpretada como uma crítica à excessiva burocracia e à falta de coordenação. Em relação ao governo Lula, Kassab reconheceu o sucesso de programas sociais como Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos e Bolsa Família, que tiveram um impacto significativo na vida de milhões de brasileiros.

Contudo, ele também apontou falhas na gestão econômica, criticando a incapacidade de Lula em administrar a máquina pública de forma eficiente e o aumento da carga tributária durante seu terceiro mandato. Kassab argumentou que Lula 'sabe gastar, mas não sabe administrar', sugerindo que a falta de controle fiscal e a má gestão dos recursos públicos podem comprometer os resultados positivos alcançados pelos programas sociais.

A crítica à tributação de dividendos, implementada por Lula e Fernando Haddad, foi particularmente enfática, com Kassab contrastando essa medida com a abordagem de Paulo Guedes, que, embora tenha proposto a tributação de dividendos, simultaneamente reduziu a carga tributária sobre as empresas. Essa comparação demonstra a preocupação de Kassab com o impacto da política tributária sobre o ambiente de negócios e a competitividade da economia brasileira.

Em suma, a análise de Kassab oferece uma perspectiva ponderada e crítica sobre os governos Lula e Bolsonaro, destacando tanto seus sucessos quanto seus fracassos e apontando para a necessidade de uma gestão mais eficiente e responsável dos recursos públicos





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