Kassab condiciona apoio à Times Square paulistana ao cumprimento da Lei Cidade Limpa

Ex-prefeito Gilberto Kassab expressa apoio ao projeto Boulevard São João, mas alerta para a necessidade de respeitar a legislação que restringe a publicidade exterior em São Paulo.

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab , manifestou seu posicionamento em relação ao ambicioso projeto Boulevard São João , frequentemente comparado à icônica Times Square de Nova York.

Em declarações feitas nesta segunda-feira (27), Kassab expressou seu desejo de que o projeto seja bem-sucedido, mas enfatizou que seu apoio está condicionado ao estrito cumprimento da Lei Cidade Limpa. Esta lei, sancionada em setembro de 2006 durante suas gestões como prefeito de São Paulo, representa um marco em sua trajetória política e um compromisso com a qualidade de vida na capital paulista.

A Lei Cidade Limpa, conhecida por sua rigorosa regulamentação da publicidade exterior, proibiu a instalação de outdoors e impôs restrições significativas a anúncios, placas e fachadas comerciais, visando combater a poluição visual e promover um ambiente urbano mais agradável e harmonioso. Kassab, mesmo sem ocupar atualmente um cargo público, ressaltou que defenderá com veemência os princípios da lei, caso perceba qualquer ameaça à sua integridade.

Durante o 8º Fórum Paulista de Desenvolvimento, realizado na cidade de Itu, no interior de São Paulo, ele afirmou categoricamente: 'Se tiver qualquer possibilidade de afetar a Lei Cidade Limpa, podem ter certeza que eu, com a minha modesta presença hoje, não tendo cargo, vou estar radicalmente contra'. Posteriormente, em um evento promovido pelo Grupo Lide, Kassab adotou um tom mais conciliador, reconhecendo o potencial do projeto Boulevard São João para revitalizar a região central da cidade e oferecer novas opções de entretenimento.

Ele sugeriu que a iniciativa pode ser vista como “uma exceção localizada que não irá ferir a lei”, demonstrando uma abertura ao diálogo e à busca por soluções que conciliem o desenvolvimento econômico com a preservação do patrimônio visual da cidade. Kassab revelou ser “um dos que torcem para dar certo” e elogiou os empreendedores responsáveis pelo projeto, destacando seu compromisso em revitalizar e trazer mais entretenimento para a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, onde está localizado o tradicional Bar Brahma.

Em um tom bem-humorado, Kassab anunciou que pretende visitar o Bar Brahma nas próximas semanas para avaliar pessoalmente se a nova Times Square paulistana está em conformidade com a Lei Cidade Limpa. A Fábrica de Bares, proprietária do Bar Brahma, é a empresa responsável pela implementação do projeto.

O Boulevard São João, conforme planejado, contará com quatro painéis de LED de grandes dimensões, totalizando 2 mil metros quadrados, que devem entrar em operação entre o final de agosto e o início de setembro deste ano. As telas serão instaladas em edifícios estratégicos na esquina da Ipiranga com a São João, transformando a região em um ponto de referência para publicidade e entretenimento.

O anúncio oficial do projeto ocorreu na última quinta-feira (23), com a presença do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), demonstrando o apoio do governo estadual e municipal à iniciativa. A programação dos painéis de LED permitirá a veiculação de publicidade em até 30% do tempo, das 5h às 23h, enquanto os 70% restantes serão dedicados à exibição de vídeos com conteúdo institucional e cultural.

Essa divisão busca equilibrar os interesses comerciais com a promoção da cultura e da informação. A expectativa é que o Boulevard São João impulsione o turismo, gere empregos e contribua para a revitalização do centro de São Paulo, atraindo investimentos e transformando a região em um polo de atração para moradores e visitantes.

No entanto, a preocupação com o cumprimento da Lei Cidade Limpa permanece presente, e Gilberto Kassab se posicionou como um guardião da norma, pronto para intervir caso seja necessário. A implementação do projeto será acompanhada de perto pelas autoridades competentes, que garantirão o cumprimento das regulamentações e a preservação da identidade visual da cidade.

O sucesso do Boulevard São João dependerá da capacidade de conciliar inovação, desenvolvimento econômico e respeito às leis que protegem o patrimônio urbano e a qualidade de vida dos cidadãos





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