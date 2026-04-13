Karol G Faz História no Coachella: A Primeira Latina a Encabeçar o Festival

A cantora colombiana Karol G se prepara para um marco histórico no Coachella, sendo a primeira mulher latina a liderar o festival. A notícia aborda sua trajetória, sucessos, e o impacto cultural de sua ascensão no cenário musical global, além de suas declarações sobre questões sociais e a luta por igualdade de gênero na indústria.
Karol G , também conhecida como La Bichota, está preparando tudo para dominar um dos palcos musicais mais importantes do mundo. A cantora de reggaeton colombiana Carolina Giraldo Navarro (Medellín, 35 anos) será a primeira mulher latina a liderar o icônico festival Coachella neste domingo, um evento que recebe 125.000 pessoas por dia e é transmitido via YouTube para todo o mundo.
Com apresentações nos dias 12 e 19 de abril no palco principal em Indio, Califórnia, o evento geralmente é encabeçado por ícones da música anglo-americana, como Kendrick Lamar e Lady Gaga. Mas agora é a vez de Karolchella, como a revista Rolling Stone renomeou o evento. Até o momento, entre os latinos, apenas o porto-riquenho Bad Bunny, em 2023, havia alcançado essa posição de destaque. A vez da artista colombiana chega em um contexto político mais turbulento: as políticas anti-imigratórias do presidente Donald Trump têm ameaçado muitos de seus fãs nos Estados Unidos. Segundo a cantora revelou em entrevista à Playboy, publicada poucos dias antes de seu show, ela foi aconselhada a não se pronunciar publicamente sobre o assunto, ao que respondeu que não quer mais ficar em silêncio. “Não quero apenas dizer ‘Fora ICE’ e nada ser alcançado. Certamente farei algo mais forte do que isso”, prometeu ela. Antes do Coachella, a queridinha do gênero urbano acumula uma longa lista de sucessos: oito Latin Grammys, cinco prêmios Billboard, o recorde de quatro estádios Bernabéu lotados, a primeira mulher a ter um álbum em espanhol no topo da lista Billboard, e até mesmo um show inusitado na Praça de São Pedro, no Vaticano. Nos últimos três anos, Karol G não tem terminado de celebrar um sucesso quando já está preparando a festa para o próximo. Tais conquistas não estavam no horizonte da jovem de classe média que deu seus primeiros passos no reality show Factor X em 2006, e que veio de um lugar do mundo onde a fama internacional na música só chegou recentemente com a ascensão do reggaeton. Se em Medellín, outros artistas como J Balvin e Maluma brilharam primeiro, a cantora começou a se destacar em um mundo geralmente dominado por homens, com inúmeros sucessos: Provenza, Tusa e 200 Copas a tornaram conhecida por defender o direito ao perreo em chave feminina. Embora a presença latina não tenha faltado desde o início do Coachella em 1999 – com a participação dos venezuelanos Los Amigos Invisibles na primeira edição e dos mexicanos Café Tacuba em 2003 –, foi somente em 2004 que uma mulher latino-americana fez um show, a compositora argentina Juana Molina. Desde então, cada vez mais artistas latinas têm conquistado seu espaço: Julieta Venegas, Ximena Sariñana e Carla Morrison. Em 2022, Karol G pisou nesses palcos pela primeira vez, em uma edição que também contou com a participação da brasileira Anitta. Um ano depois, mais duas colombianas, Kali Uchis e Shakira, se juntaram à lista de participantes. Mas, apesar de tudo, a possibilidade de ser um dos principais nomes do festival parecia distante, e os nomes femininos e latinos continuavam ocupando lugares marginais no cartaz. Karol G se destacou por querer ser uma voz firme contra a desigualdade de gênero na indústria, mas esse caminho para ser ouvida não foi curto nem fácil. Ela reiterou isso em várias entrevistas, onde contou que, em seus primeiros anos, sofreu assédio e desprezo. “Fiquei muito decepcionada com o fato de ser mulher. Encontrei no caminho tantas rejeições e tantas oportunidades perdidas por essa causa que me perguntava por que não tinha nascido homem, para explorar todo esse amor, essa vontade e a paixão que sentia pela música. Onde iriam ficar todas as vontades de conquistar o mundo que eu tinha, se se supunha que, como mulher, eu não poderia consegui-lo?”, confessou ela em seu discurso ao ganhar o prêmio Billboard de Mulher do Ano em 2024. A persistência foi crucial. Ela começou como backing vocal de artistas de reggaeton colombianos como Reykon, com quem lançou uma música em 2012, intitulada 301, e com a qual começou a ser reconhecida. “Eu sei que você quer me ter na sua cama, a vontade te mata, mas não, não, não”, cantava ela, já com um perfil desafiador em meio a um mar de homens. Depois veio La Tusa com Nicki Minaj e o verso “se cansou de ser boa, agora é ela quem os usa”, e mais tarde TQG com Shakira, onde “já mudei meu norte, fazendo dinheiro como esporte, enchendo a conta, os shows, o estacionamento e o passaporte”, seguiam sua linha lírica. No que parecia ser o auge de sua carreira, chegou seu quarto álbum, Mañana Será Bonito, de 2023, que a posicionou como a primeira mulher número um na lista Billboard 200 com um álbum em espanhol. Com esse mesmo trabalho, ela conseguiu a segunda turnê feminina latino-americana mais lucrativa da história. Ela também criou a Bichota Records, um selo com o qual busca abrir portas para que artistas femininas tenham chances na indústria sem ter que se submeter a diferentes tipos de violência machista.
Karol G Coachella Reggaeton Música Latina Empoderamento Feminino
