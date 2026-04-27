Kaká Elogia Breno Bidon e Naturalização Abre Novas Possibilidades para o Meio-Campista do Corinthians

O meio-campista Breno Bidon recebe elogios de Kaká e tem sua situação contratual analisada com a possibilidade de naturalização, o que poderia facilitar futuras negociações para o Corinthians. Análise detalhada do desempenho do jogador em 2025 e perspectivas para o futuro.

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Recentemente, Kaká, ícone do futebol brasileiro, compartilhou uma imagem de Breno Bidon em seus stories, acompanhada da legenda 'craque'. Essa manifestação de apreço surge em um momento de destaque para o jovem meio-campista, que tem se consolidado como peça fundamental no esquema tático do Corinthians. Breno Bidon despontou como um dos principais nomes do Corinthians em 2025, demonstrando um desempenho consistente e impactante ao longo da temporada.

Sua atuação na final contra o Vasco da Gama foi particularmente memorável, com uma jogada crucial que originou o segundo gol do Timão, selando a conquista do título. Em 56 partidas disputadas pelo clube naquele ano, Bidon foi titular em 45 delas, marcando um gol e fornecendo uma assistência. Seus números revelam um jogador versátil e eficiente, com 57% de aproveitamento em passes longos, além de manter índices consistentes em dribles certos e desarmes por jogo.

A média de 0,5 interceptações e 3,6 bolas recuperadas por partida demonstra sua capacidade de atuação tanto na construção quanto na recomposição defensiva. Um aumento no número de faltas sofridas, atingindo 1,9 por partida, indica a atenção que o jogador recebe dos adversários, evidenciando sua importância em campo. Desde sua ascensão ao time profissional, Breno Bidon acumula impressionantes 122 partidas pelo Corinthians, sendo 95 delas como titular.

Nesse período, ele contribuiu com quatro gols e três assistências, além de uma média de 0,6 passes decisivos por jogo. Sua capacidade de criação de jogadas é evidenciada pelos 10 grandes chances criadas e 0,7 finalizações por partida, com 0,2 finalizações no alvo, demonstrando uma participação mais focada na construção de oportunidades do que na finalização em si.

Analisando o desempenho geral de Bidon, observamos um acerto de 62% nos passes longos e 4,2 duelos ganhos por jogo, com uma eficiência de 50% nos confrontos individuais. Defensivamente, ele se destaca com uma média de 3,3 bolas recuperadas e 1,4 desarmes por partida, além de 1,4 faltas cometidas. Essa combinação de atributos defensivos e ofensivos se reflete em sua nota média de 6,87 no Sofascore ao longo de sua passagem pelo clube.

A busca pela naturalização de Breno Bidon, visando a obtenção da cidadania italiana, é um movimento estratégico que pode abrir novas oportunidades para o jogador e para o Corinthians. A legislação de diversos países europeus, como Itália, Espanha e França, limita o número de jogadores estrangeiros em cada clube, assim como ocorre no Brasil. Com a cidadania, Bidon deixaria de ocupar uma vaga de estrangeiro, facilitando eventuais negociações e ampliando as opções para os clubes.

Segundo Fernando Brito, empresário do jogador, a cidadania não altera o valor de mercado do atleta, que é determinado pelas forças do mercado, mas aumenta as possibilidades de atuação. Os clubes, geralmente, reservam as vagas de estrangeiro para jogadores com potencial decisivo, como atacantes, e preferem formar jogadores de outras posições, como zagueiros e volantes, em suas categorias de base. Portanto, investir em jogadores estrangeiros de alto nível se torna uma estratégia mais arriscada e dispendiosa.

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