Kaio Jorge Retorna de Lesão com Histórico Favorável Contra o Grêmio

Atacante do Cruzeiro supera pubalgia e inflamação nervosa, com retrospecto impressionante de gols contra o Grêmio, que pode reencontrar em partida do Brasileirão.

O atacante Kaio Jorge , peça importante no elenco do Cruzeiro , está em vias de retornar aos gramados após superar uma pubalgia. Contudo, uma recente inflamação em um nervo do abdômen, decorrente da lesão original, atrasou sua reestreia. A recuperação do jogador tem sido acompanhada de perto pela comissão técnica, que busca reintegrá-lo de forma segura e eficaz. Seu histórico contra o Grêmio , um adversário que pode reencontrar em breve, é notável, com uma média impressionante de um gol por partida.

Essa estatística favorável ao atacante ganha ainda mais relevância quando lembramos de sua atuação memorável em 2025, vestindo a camisa celeste. Naquela ocasião, Kaio Jorge foi o grande nome da goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio por 4 a 1 no Mineirão, marcando um hat-trick que cravou seu nome na história recente do confronto. Antes mesmo de sua passagem pelo clube mineiro, ainda muito jovem, com 18 anos, ele já demonstrava seu talento decisivo em duelos contra o Tricolor gaúcho. Em 2020, atuando pelo Santos, Kaio Jorge foi fundamental nas quartas de final da Copa Libertadores. Na partida de ida, realizada em Porto Alegre, ele garantiu o empate para o Peixe ao marcar o gol que selou o placar em 1 a 1. Curiosamente, naquela equipe gremista contavam com a presença de Lucas Silva e Matheus Henrique, jogadores que hoje integram o elenco do Cruzeiro, criando uma conexão interessante para o reencontro.

Na partida de volta, disputada na Vila Belmiro, Kaio Jorge protagonizou um lance espetacular logo no início do jogo. Em apenas 11 segundos, ele soube aproveitar uma falha na saída de bola da zaga gremista para abrir o placar em favor do Santos. A noite mágica não parou por aí; na segunda etapa, o camisa 19 marcou o terceiro gol da equipe alvinegra, consolidando a tranquilidade necessária para o Santos garantir a classificação para a próxima fase da competição continental. Essa performance demonstra a capacidade do atacante de brilhar em momentos cruciais e contra adversários de peso.

Atualmente, tanto Cruzeiro quanto Grêmio se preparam para um embate válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto está agendado para este sábado, às 20h30 (horário de Brasília). Se a lembrança da Libertadores traz um clima de rivalidade histórica, o Campeonato Brasileiro apresenta um cenário diferente para a Raposa. O time mineiro busca engatar uma sequência positiva na competição nacional após uma vitória importante sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, jogando em casa e de virada. Esse resultado aproximou o Cabuloso da saída da zona de rebaixamento. Atualmente, sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro ocupa a 17ª posição na tabela, com 10 pontos.

Do outro lado, o Grêmio vem de uma vitória na Copa Sul-Americana contra o Riestra, um resultado que anima o grupo liderado por Luís Castro. Anteriormente, a equipe gaúcha havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os comandados de Luís Castro se encontram em uma posição mais confortável na tabela, embora com pontuação ainda modesta. Com 13 pontos, o Tricolor ocupa a 12ª colocação. A expectativa é de um jogo disputado, onde o histórico de Kaio Jorge contra o Grêmio pode ser um fator a ser considerado, especialmente com sua capacidade de decisão e faro de gol aguçado, caso ele esteja apto para atuar.





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kaio Jorge Cruzeiro Grêmio Campeonato Brasileiro Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Volante Cauan Barros retorna ao Vasco e reforça meio-campo para jogo contra o São PauloO meio-campista Cauan Barros está de volta ao elenco do Vasco e fica à disposição do técnico Renato Gaúcho para a partida contra o São Paulo. O jogador estava afastado por lesão, mas já se recuperou e treina normalmente. Sua volta aumenta as opções do treinador para o setor, que tem sido modificado devido à sequência de jogos. A notícia surge em meio à preparação da equipe para o Campeonato Brasileiro e após a suspensão do presidente do clube, Pedrinho, pelo STJD.

Read more »

Militão Retorna com Força Total: Ancelotti Ganha Reforço Crucial para a Copa do MundoÉder Militão supera grave lesão e retoma boas atuações pelo Real Madrid, aumentando a expectativa sobre sua convocação e papel na Copa do Mundo sob o comando de Ancelotti. O zagueiro mostra recuperação impressionante e versatilidade tática.

Read more »

Lucas Silva projeta Cruzeiro x Grêmio: 'Só pensamos na vitória'O Cruzeiro irá enfrentar o Grêmio neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Read more »

Cruzeiro encerra preparação e pode ter novidades contra o GrêmioO Cruzeiro fechou, na tarde desta sexta-feira (17), a preparação para enfrentar o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro

Read more »

Cruzeiro: Grêmio é a maior vítima de Kaio Jorge; confira estatísticasPara a partida contra o Grêmio, há no Cruzeiro a expectativa por um possível retorno de Kaio Jorge, que tem sido desfalque na equipe.

Read more »

Venezuela Retorna à Comunidade Financeira Internacional Após Acordos com EUAApós acordos entre o governo dos Estados Unidos e Caracas, a Venezuela foi readmitida no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial. Isso abre caminho para o refinanciamento de dívidas e obtenção de novos empréstimos. As medidas seguem ataques militares americanos em 3 de janeiro e incluem licenças especiais para o Banco Central da Venezuela (BCV) e bancos públicos operarem internacionalmente. A troca na direção do BCV visa sinalizar uma transição.

Read more »