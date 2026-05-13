Kaio Jorge garante classificação com gol no Goiás, mas ataque não enrola campeão

A atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, garante com gol a classificação do clube nas oitavas de final da Copa do Brasil, ao vencer com a igualdade o Goiás por 1 a 0. No entanto, o ataque não consegue enrola o campeão, poupado no segundo tempo pela falta de chances claras de gol.
Kaio Jorge , atacante do Cruzeiro , segue vivo na busca de uma das vagas na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Contra o Goiás , ele voltou a balançar as redes anotando o único gol da partida, garantindo a classificação da Raposa na oitava final da Copa do Brasil.
O jogo começou equilibrado, com o Goiás tendo mais a posse de bola e o Cruzeiro apostando em tabelas velozes no ataque. Mesmo com a vantagem, o Cabuloso seguiu empilhando grandes chances, sendo que Tadeu fez mais um milagre parando chute de Kaiki de fora da área. A segunda etapa foi mais tranquila para o Cruzeiro, com Daniel Paulista promovendo mudanças e mostrando confiança no Esmeraldino para frente.
No entanto, o ataque foi poupado, sem conseguir empatar o jogo e garantir a classificação na próxima fase. O arqueiro Fabrício Bruno fez mais uma grande defesa, evitando que o Goiás celebrasse o empate
