Kadir Barría brilha em amistoso e acende debate sobre ausência na Copa do Mundo

O jovem jogador do Botafogo marcou um gol na vitória do Panamá sobre a República Dominicana, gerando críticas à decisão do técnico de não convocá-lo para o Mundial.

Na noite desta quarta-feira, 3 de abril, o Panamá enfrentou a República Dominicana em um amistoso internacional que acabou se tornando palco de uma polêmica envolvendo o jovem Kadir Barría , jogador do Botafogo .

O atleta, que não foi convocado para a Copa do Mundo, entrou em campo no segundo tempo e marcou um gol na vitória panamenha por 4 a 2. Seu desempenho, porém, gerou uma onda de críticas nas redes sociais, especialmente entre torcedores panamenhos que questionam a decisão do técnico Thomas Christiansen de deixá-lo de fora da lista final para o Mundial.

O amistoso, realizado em solo panamenho, foi visto como uma última chance para alguns jogadores mostrarem serviço, mas a atuação de Kadir apenas intensificou o debate sobre a falta de renovação na seleção. Kadir Barría, de apenas 20 anos, vem se destacando no Botafogo desde que chegou ao clube carioca. Com velocidade, habilidade e faro de gol, ele rapidamente conquistou a torcida alvinegra e chamou a atenção de olheiros internacionais.

No entanto, apesar do bom momento, o técnico Christiansen optou por não incluí-lo na lista de 23 jogadores que representarão o Panamá na Copa do Mundo. A decisão foi recebida com incredulidade por muitos, especialmente após a goleada sofrida para o Brasil por 6 a 2 no Maracanã, na despedida da Seleção Brasileira antes do torneio. Na ocasião, o Panamá mostrou fragilidades defensivas e falta de criatividade no meio-campo, deficiências que Kadir poderia ajudar a suprir.

Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram rapidamente. Um torcedor escreveu: 'Não jogou nem 20 minutos, outros jogadores com os 90 e mais e não fizeram nada, e o Kadir em menos de 20 fez o gol dele.

Além disso, é um jogo em conjunto, não de um só jogador. Os demais são muito mosquitinhos.

' Outro usuário criticou a falta de oportunidades para os jovens: 'Acontece no futebol, acontece no seu trabalho, acontece na TNT. Jovens que não recebem a oportunidade porque os mais veteranos não sabem quando se aposentar, apesar de já não renderem.

' Houve ainda quem apontasse um suposto egoísmo do treinador: 'A não convocação de Kadir para mim é um gesto egoísta de TC. Claramente o seu ciclo com o Panamá termina com o Mundial e ele está premiando os jogadores que o acompanharam durante o seu processo. Não está priorizando o futuro da seleção, que será problema de outro treinador.

' A polêmica reacendeu o debate sobre a gestão de jovens talentos no futebol panamenho. Kadir Barría representa uma nova geração que busca espaço em um time ainda marcado por nomes consagrados, mas que já mostraram sinais de cansaço. Enquanto isso, o jogador do Botafogo segue focado em seu clube, onde tem a oportunidade de mostrar seu valor diariamente.

Seu gol no amistoso, além de garantir a vitória, serviu como um lembrete de que o futuro do futebol panamenho pode estar em suas mãos. Resta saber se o técnico Christiansen reconsiderará sua decisão ou se Kadir terá que esperar por uma próxima oportunidade em um novo ciclo da seleção





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kadir Barría Botafogo Panamá Copa Do Mundo Amistoso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flamengo recebe informações de Arrascaeta e fica pessimista sobre participação na Copa do MundoLesão na panturrilha não é simples e pode tirar o meia do torneio, mas exames são aguardados

Read more »

Censo da Copa do Mundo aponta curiosidades sobre os quase 1.250 jogadores |Brasil é um dos 10 países com mais jogadores convocados que atuam na liga nacional

Read more »

Técnico da Espanha abre o jogo sobre Yamal em estreia na Copa do MundoAtacante do Barcelona se recupera de lesão muscular na coxa esquerda

Read more »

A decisão da CBF sobre Neymar em amistoso antes da Copa do MundoSeleção Brasileira vai jogar contra o Egito

Read more »