Juzgado de Móstoles admite querella de exconcejala contra alcalde y PP por acoso laboral y sexual

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha admitido a trámite la querella de una exconcejala del PP contra el alcalde, Manuel Bautista, y el partido por presuntos delitos de acoso laboral y sexual. La denunciante asegura haber sido objeto de represalias y una campaña de desprestigio tras rechazar las insinuaciones del regidor y buscar amparo en su partido sin éxito.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha aceptado a trámite una querella presentada por una exconcejala del Partido Popular (PP) de la localidad contra el alcalde, Manuel Bautista, y la formación política . La querella, que abarca presuntos delitos de acoso laboral y sexual, entre otros, fue interpuesta después de que la exedil solicitara amparo a su partido durante meses sin obtener respuesta.

La decisión de acudir a la justicia se produjo tras la revelación del caso por parte del diario EL PAÍS el pasado 4 de febrero, momento a partir del cual la denunciante afirma haber sido objeto de una campaña de desprestigio orquestada por el regidor y dirigentes del PP madrileño. La querella, redactada por el abogado Antonio Suárez-Valdés, consta de casi cien páginas y detalla presuntos delitos tanto del alcalde como del PP como persona jurídica, invocando los artículos 184.5 y 31 bis del Código Penal. La jueza Eloísa Márquez de Prado, en su auto, señala que los hechos presentados sugieren la posible comisión de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, y ha ordenado la incoación de diligencias previas. La denunciante ha sido citada a declarar el próximo 29 de junio y se ha solicitado un reconocimiento médico forense para evaluar las lesiones sufridas. Los querellados también han sido notificados. La narrativa de la querella se remonta a otoño de 2022, cuando Manuel Bautista, entonces aspirante a la alcaldía, invitó a la exconcejala a unirse a su equipo, ocupando finalmente el número dos de su candidatura. Según el testimonio de la denunciante, en este contexto de proximidad profesional, comenzaron las insinuaciones sexuales por parte de Bautista, especialmente durante desplazamientos en coche. Las propuestas son descritas como reiteradas y explícitas, y la exedil asegura haber manifestado su rechazo desde el principio. Tras su negativa, la relación se habría deteriorado, dando paso a una supuesta discriminación y acoso profesional. La querella detalla que Bautista habría pasado de las proposiciones a difundir rumores falsos sobre una relación entre ambos, con comentarios de índole sexual dentro del partido, lo que generó una gran incomodidad en la denunciante e incluso le llevó a considerar abandonar la candidatura. Una vez en el Ayuntamiento, el comportamiento presuntamente evolucionó hacia acoso laboral. La exconcejala relata un proceso de progresivo apartamiento de sus funciones, exclusión de reuniones y una falta de visibilización institucional. Se describe un intento de aislamiento que culminó con la pretensión de retirarle competencias y un trato que considera humillante dentro del propio gobierno municipal. La denunciante argumenta, basándose en el diario de sesiones, que durante más de un año en su puesto, todos sus compañeros defendieron mociones excepto ella, y aporta un listado de situaciones que considera degradantes. Se menciona explícitamente que Manuel Bautista le prohibió asistir a actos convocados por el PP de la Comunidad de Madrid y participar activamente en eventos del PP de Móstoles, además de una reasignación continua de tareas menores que no se correspondían con su cargo, privándola de presencia en actos relevantes. Ante esta situación, la exedil intentó buscar ayuda en los órganos internos del PP durante meses. Dirigió sus reclamaciones a la dirección del partido en Madrid, solicitando la investigación de los hechos y la activación de los protocolos contra el acoso. Tras contactar con el gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, fue derivada a Alfonso Serrano, quien a su vez designó a Ana Millán como interlocutora. En una reunión el 11 de marzo de 2024, a la que se unió Serrano, Millán habría intentado disuadir a la exconcejala de acudir a los tribunales, utilizando frases como “protegerte es no hacer nada”, “una denuncia pública no te beneficiaría”, “ayuda no es hacerlo público, eso te va a hundir”, “llegados a este punto en el que no puedes más y vas a denunciar, ¿de verdad que te merece la pena por tus hijos, por ti, por tu padre?” o “en seis meses te han destruido psicológicamente”. A pesar de estas presiones y de no acudir a los tribunales en ese momento, la exedil continuó insistiendo al partido para que actuara internamente. Sin embargo, el PP madrileño no adoptó medidas efectivas. Según el relato de la denunciante, Millán llegó a confesarle que era “amiga personal” de Bautista, a pesar de lo cual fue la encargada de gestionar el asunto. La gravedad de las acusaciones y la respuesta del partido han llevado este caso a los tribunales, marcando un hito en las denuncias por acoso en el ámbito político y partidista





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