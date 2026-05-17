Juve perde Dusan Vlahovic em escanteio e ainda fica sobrecarregado na área frontal

A Juventus sofreu uma falta cometida por Pierre Kalulu e teve a finalização defendida em direção ao centro do gol. O atacante Dusan Vlahovic tentou uma finalização com o pé direito do meio da área, mas foi bloqueada. O time ainda ficou sobrecarregado na área frontal após o cartão amarelo de Yves Bissouma. Apesar disso, ainda tentou o cruzamento Eighteen, mas foi defendido por Giovanni Bentancur

Falta cometida por Pierre Kalulu ( Juventus ) - Escanteio , Juventus . CEDIDO por Robin Gosens . FINALSÃO defendida em direção ao centro do gol. Dusan Vlahovic ( Juventus ) FINALSÃO com o pé direito do meio da área.

Dodô (Fiorentina) SOFRE uma falta no campo defensivo. Oportunidade perdida Dusan Vlahovic (Juventus), FINALSÃO com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de Teun Koopmeiners com um cruzamento. Oportunidade perdida Roberto Piccoli (Fiorentina), FINALSÃO com o pé direito de fora da área.

Assistência de Marin Pongracic. Falta cometida por Lloyd Kelly (Juventus) - FINALSÃO defendida em direção ao centro do gol. Manuel Locatelli (Juventus) FINALSÃO com o pé direito de fora da área. Assistência de Pierre Kalulu.

Falta cometida por Bremer (Juventus). Oportunidade perdida da Juventus a imagem mostra (N/A) na publicação compartilhada por @SerieA (Merchandise) - 07 June 2022 Oportunidade perdida clínica com perfeita definição, do atacante (N/A) (da Juventus)





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