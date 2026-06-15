Justin Gaethje conquista cinturão linear dos pesos-leves e unifica os títulos da categoria

O estadunidense derrotou o até então invicto Ilia Topuria por interrupção médica e conquistou o cinturão linear dos pesos-leves, unificando os títulos da categoria.

Justin Gaethje protagonizou uma das maiores zebras da história UFC . Neste domingo (14), o estadunidense derrotou o até então invicto Ilia Topuria por interrupção médica, na luta principal do UFC Freedom 250 e conquistou o cinturão linear dos pesos-leves, unificando os títulos da categoria.

Apontado como azarão por boa parte dos especialistas, Gaethje interrompeu a trajetória perfeita de Topuria e impediu que o georgiano ampliasse sua sequência de vitórias no octógono. A luta começou com Justin Gaethje mostrando por que é considerado um dos atletas mais perigosos da divisão. Apostando na pressão constante e em jabs potentes, o estadunidense levou perigo em diversos momentos do primeiro round e conseguiu equilibrar as ações diante do campeão.

Topuria respondeu com contragolpes precisos no final do assalto, mas encontrou dificuldades para impor seu ritmo nos cinco minutos iniciais. O cenário mudou na sequência do combate. Mais confortável no octógono, Topuria passou a encontrar a distância ideal e aumentou o volume de golpes. O terceiro round foi de amplo domínio do estadunidense.

Gaethje foi melhor do começo ao fim do round, e conectou um grande knockdown no campeão. Depois, foi dominante em todos os cinco minutos da luta, e machucou muito Ilia. No quarto, a luta foi uma guerra. Topuria quase não voltou devido aos machucados que sofreu.

Contudo, ao voltar, mostrou brio. Embora tenha sido um momento de destaque para o campeão, a luta já estava decidida e Gaethje foi declarado vencedor por interrupção médica. Com essa vitória, Gaethje conquistou o cinturão linear dos pesos-leves e unificou os títulos da categoria, tornando-se o novo campeão dos pesos-leves da UFC. A conquista é um grande feito para o estadunidense, que havia sido apontado como azarão por boa parte dos especialistas antes da luta.

No entanto, Gaethje provou que é um lutador de alta categoria e que merece ser considerado um dos melhores da divisão. A vitória também é um grande momento para o UFC, que pode agora contar com um novo campeão dos pesos-leves. A luta foi uma grande exibição de habilidade e força, e foi um prazer assistir a ela. Embora a luta tenha sido interrompida por interrupção médica, foi uma grande vitória para Gaethje e um grande momento para o UFC





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