Justiça suspende adicional de 10% no Imposto de Renda para empresas de TI de SP

Decisão em São Paulo beneficia empresas associadas ao Seprosp, afastando cobrança adicional em presunção de IRPJ e CSLL. Medida pode ter impacto significativo na carga tributária do setor.

A 9ª Vara Cível Federal de São Paulo proferiu uma decisão liminar, através de um mandado de segurança coletivo, que suspende a cobrança de um adicional de 10% sobre os percentuais de presunção aplicados ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ( CSLL ), no regime de tributação pelo lucro presumido .

Esta importante vitória judicial favorece diretamente as empresas que são associadas ao Sindicato das Empresas de Processamento de Dados e Serviços de Informática do Estado de São Paulo (Seprosp). A decisão, embora de caráter liminar, representa um alívio tributário significativo para o setor de tecnologia da informação e serviços correlatos, que vinha arcando com esse acréscimo de forma indevida, segundo a argumentação que levou à concessão da liminar. É importante ressaltar que ainda cabe recurso por parte da União, e o desdobramento final dessa disputa judicial será acompanhado de perto pelo mercado e pelas entidades representativas do setor. O contexto dessa decisão judicial se insere em um cenário mais amplo de discussões sobre a carga tributária que incide sobre as empresas brasileiras, especialmente em um setor dinâmico e de grande relevância para a economia nacional como o de tecnologia. A cobrança desse adicional de 10% sobre a presunção do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido tem sido alvo de questionamentos por parte de diversas empresas e seus representes legais, que argumentam que tal acréscimo não encontra amparo legal ou que sua aplicação se dá de maneira indiscriminada e prejudicial aos contribuintes. A liminar concedida pela 9ª Vara Cível Federal de São Paulo reconhece, em primeira instância, a plausibilidade desses argumentos, determinando a suspensão da cobrança até que haja uma análise mais aprofundada do mérito da questão ou uma decisão definitiva sobre o tema. O mandado de segurança coletivo, instrumento utilizado pelo Seprosp, permite que a entidade defenda os interesses de um grupo de associados de forma unificada, buscando evitar o ajuizamento de ações individuais e agilizando o processo de busca por justiça fiscal. A expectativa é que outras jurisdições acompanhem a linha de decisão de São Paulo, caso a tese jurídica se consolide favoravelmente aos contribuintes. O impacto da decisão, caso confirmada em instâncias superiores ou se outras decisões semelhantes se multiplicarem, pode ser substancial para as finanças das empresas de processamento de dados e serviços de informática. O regime do lucro presumido, frequentemente adotado por empresas de médio porte, busca simplificar o cálculo do imposto com base em percentuais pré-determinados sobre a receita bruta. O adicional de 10% sobre esses percentuais de presunção eleva a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, resultando em um aumento efetivo da carga tributária. A suspensão dessa cobrança, mesmo que provisória, libera recursos que podem ser reinvestidos no desenvolvimento de novos produtos e serviços, na expansão das operações, na contratação de pessoal qualificado ou na melhoria da infraestrutura tecnológica. É um fôlego financeiro que o setor tanto necessita em um ambiente competitivo e em constante evolução. A atuação do Seprosp em buscar soluções jurídicas para os desafios enfrentados por seus associados demonstra a importância das entidades de classe na defesa dos interesses setoriais e na busca por um ambiente de negócios mais justo e previsível. A notícia, portanto, é de grande relevância para todo o ecossistema de tecnologia em São Paulo e, potencialmente, para o país, reforçando a importância da vigilância e da ação conjunta em questões tributárias





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