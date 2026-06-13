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Justiça rejeita ação de R$ 25 mil movida pela influencer Ana Paula dos Santos Oliveira

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Justiça rejeita ação de R$ 25 mil movida pela influencer Ana Paula dos Santos Oliveira
JustiçaRio Grande Do SulAção De Indenização
📆6/13/2026 1:57 AM
📰jornalextra
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A Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou ação de R$ 25 mil movida pela influencer Ana Paula dos Santos Oliveira contra sua ex-assessora. A decisão foi proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Canoas e rejeitou integralmente todos os pedidos formulados pela autora.

A Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou ação de R$ 25 mil movida pela influencer Ana Paula dos Santos Oliveira contra sua ex-assessora. A decisão foi proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Canoas e rejeitou integralmente todos os pedidos formulados pela autora.

A ação foi proposta pela própria Ana Paula, que buscava uma indenização por danos morais em razão de publicações realizadas em redes sociais. Segundo a autora, as postagens faziam referência a questões relacionadas ao TDAH, o Transtorno de Borderline e utilizavam expressões que, segundo sua interpretação, teriam provocado abalo emocional e prejuízos à sua imagem. A Justiça concluiu que não houve comprovação suficiente para demonstrar a existência de ato ilícito capaz de justificar a indenização pretendida.

Além disso, a sentença destaca que as provas produzidas não permitiram concluir, de forma segura, que as publicações possibilitaram a identificação inequívoca de Ana Paula Oliveira por terceiros. O magistrado também observou que já existia processo anterior envolvendo as mesmas partes e que, naquela oportunidade, igualmente não foram identificados elementos capazes de vincular diretamente as publicações à autora.

Outro ponto ressaltado na decisão foi a ausência de prova robusta de que as manifestações atribuídas à ré tenham ultrapassado os limites de um conflito pessoal já existente entre as partes. A sentença também registra expressamente que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de condenações criminais anteriores da própria Ana Paula Oliveira por injúria e ameaça.

Em setembro do ano passado, a Justiça de São Paulo condenou Ana Paula Oliveira pelo crime de injúria cometido contra sua ex-assessora de imprensa. Anteriormente, a modelo e influenciadora já havia sido condenada pelo crime de ameaça, em sentença proferida em 9 de junho do mesmo ano. As duas condenações já transitaram em julgado, tornando-se definitivas.

Em um dos processos, Ana Paula foi condenada pelo crime de injúria após a Justiça reconhecer a prática de ofensas contra a honra da vítima. Em outro procedimento criminal, foi mantida a condenação pelo crime de ameaça, inclusive com rejeição dos recursos apresentados perante o Colégio Recursal. Com o trânsito em julgado dessas condenações, Ana Paula Oliveira perdeu a condição de ré primária perante a Justiça, passando a possuir antecedentes criminais decorrentes de decisões já consolidadas judicialmente.

Ao analisar o pedido de indenização, o Juizado Especial Cível também concluiu que não havia elementos capazes de demonstrar que eventual sofrimento experimentado pela autora decorresse exclusivamente das condutas atribuídas à ré. A decisão menciona o histórico de conflitos entre as partes e a inexistência de comprovação inequívoca de identificação pública da autora nas postagens questionadas.

Diante de todos esses elementos, a Justiça julgou improcedentes os pedidos formulados por Ana Paula Oliveira e determinou o encerramento da ação sem qualquer condenação

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Justiça Rio Grande Do Sul Ação De Indenização Ana Paula Dos Santos Oliveira Ex-Assessora Condenações Criminais Injúria Ameaça Juizado Especial Cível Comarca De Canoas

 

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