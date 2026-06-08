Justiça nega liberdade provisória a suspeito de feminicídio diante da filha de 15 anos em Duque de Caxias

Audiência de custódia converge prisão em preventiva de Sebastião Rogério Ventura Costa, acusado de matar a ex‑companheira na presença da filha adolescente, agravando a pena por feminicídio.

A Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão preventiva de Sebastião Rogério Ventura Costa, acusado de assassinar a ex‑companheira em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Em audiência de custódia realizada no último domingo, o juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva e negou o pedido de liberdade provisória, fundamentando a decisão na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal. Além da medida cautelar, o magistrado determinou que o custodiado fosse encaminhado a atendimento médico, uma vez que o próprio relatou problemas de saúde durante o ato processual.

O crime ocorreu na noite de quinta‑feira, quando a vítima, ainda viva ao ser socorrida e levada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, não sobreviveu aos ferimentos. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), a adolescente de 15 anos que estava no interior da residência presenciou todo o homicídio.

Ela cuidava de sua irmã gêmea com necessidades especiais quando o pai chegou aparentemente embriagado, tomou o celular da filha e fez ligação para a ex‑companheira. Ao ouvir a mulher subir a escada de acesso ao imóvel, o suspeito sacou a arma que carregava na cintura e efetuou disparos contra ela. A vítima tentou fugir, mas foi alvejada e caiu na escada, sendo encontrava inconsciente.

A adolescente relatou aos investigadores que o acusado já apresentara comportamento agressivo ao longo do dia, e que, após os disparos, ele fugiu de carro, embora o próprio pai tenha dito que ouviu os tiros e encontrou a ex‑nora caída ao chegar ao local. Na decisão que ratificou a prisão, a Polícia Civil enfatizou que o crime foi praticado na presença da filha adolescente, circunstância que agrava a pena prevista para o feminicídio.

Os investigadores ainda apontam que o suspeito teria usado a jovem como isca, atraindo a vítima ao ambiente onde o ataque ocorreu. A negativa da liberdade provisória tem como objetivo impedir risco à ordem pública, evitar nova prática criminosa e garantir a condução adequada do processo penal.

O caso segue sob investigação e será julgado nas próximas fases processuais, com a expectativa de que a punição seja proporcional à gravidade do delito e ao sofrimento causado à vítima e à família.





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