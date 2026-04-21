Justiça Militar aceita denúncia contra dez agentes do Bope por invasões ilegais na Maré

Dez policiais do Bope tornam-se réus por violação de domicílio após invadirem casas na comunidade Nova Holanda usando chaves michas e câmeras corporais como prova do Ministério Público.

A Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro formalizou o aceite da denúncia apresentada pelo Ministério Público contra dez policiais militares integrantes do Batalhão de Operações Especiais ( Bope ), instaurando uma ação penal contra o grupo. Os agentes são acusados de cometerem violação de domicílio qualificada durante uma incursão realizada no dia 10 de janeiro de 2025 na comunidade Nova Holanda, situada no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital fluminense.

Segundo os autos do processo, os policiais teriam operado à margem da lei, invadindo diversas propriedades privadas sem a devida autorização judicial e sem que houvesse qualquer indício de flagrante delito que fundamentasse a entrada forçada, desrespeitando princípios básicos da segurança pública e do direito constitucional à inviolabilidade do lar. O Ministério Público detalhou que a prática adotada pelos policiais envolvia métodos invasivos e clandestinos. Em várias ocorrências registradas pela investigação, os agentes utilizaram artefatos conhecidos como chaves michas para destravar as portas das residências na ausência de seus proprietários. Além da invasão propriamente dita, os relatórios apontam comportamentos que as autoridades qualificaram como abusivos e desrespeitosos. Existem relatos e registros visuais de policiais que, após forçarem a entrada, permaneciam nos imóveis para descansar em sofás e utilizar banheiros privativos, tratando a propriedade alheia como se fosse um local de apoio particular. Em um dos casos mais graves, uma moradora foi surpreendida dentro de sua casa, e em outro, um homem foi acordado abruptamente por agentes dentro de seu quarto, gerando uma situação de temor e violação da intimidade das famílias que residem na comunidade. O elemento crucial para a materialização da denúncia foi o uso das imagens captadas pelas câmeras corporais (COPs) fixadas nos uniformes dos próprios policiais durante a operação. O Ministério Público utilizou o material audiovisual como prova cabal da conduta irregular, documentando desde o momento em que as portas foram abertas ilegalmente até o período em que os militares permaneceram no interior das casas para atividades que não tinham relação com a função pública. Diante desses indícios sólidos de autoria e materialidade, a Auditoria Militar aceitou a peça acusatória e concedeu aos réus o prazo legal de dez dias para a apresentação de defesa prévia. A Polícia Militar, por meio de sua assessoria, emitiu nota reforçando que a Corregedoria-Geral instaurou procedimento interno imediatamente após o episódio, ressaltando que a instituição não tolera desvios de conduta e que colabora integralmente com o Poder Judiciário para que o caso seja rigorosamente apurado, garantindo que as medidas administrativas cabíveis sejam aplicadas conforme a comprovação dos fatos relatados pelos investigadores





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