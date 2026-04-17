Justiça mantém prisão de MC Ryan SP, Poze do Rodo e outros em operação contra lavagem de dinheiro

A Justiça Federal de São Paulo decidiu manter a prisão temporária de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e outras 31 pessoas. Eles são suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em dois anos. Apenas uma influenciadora teve a prisão convertida para domiciliar com monitoramento.

A Justiça Federal em São Paulo confirmou a manutenção da prisão temporária de figuras proeminentes do funk, incluindo MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, juntamente com outras 31 pessoas detidas em uma ampla operação da Polícia Federal . A decisão foi tomada após as audiências de custódia realizadas nesta quinta-feira (16), onde os investigados foram apresentados ao juízo.

A operação, que visa desarticular um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, aponta para a movimentação de aproximadamente R$ 1,6 bilhão ao longo de um período de 24 meses. A Justiça Federal, por meio de nota oficial divulgada para a imprensa, esclareceu que todas as audiências de custódia relacionadas ao caso foram concluídas pela 5ª Vara Federal de Santos. Ao todo, 33 indivíduos foram submetidos à análise judicial. As prisões temporárias foram confirmadas para a vasta maioria dos detidos. A única concessão foi para a influenciadora digital Débora Paixão, esposa do também influenciador Chrys Dias, que teve sua prisão convertida para domiciliar com a imposição de monitoramento eletrônico. O processo tramita sob sigilo absoluto, com acesso restrito às partes envolvidas, o que impede a divulgação de detalhes específicos sobre as provas e os fundamentos exatos das decisões judiciais para os demais investigados. No entanto, as investigações da Polícia Federal apontam para a atuação de um grupo estruturado com o objetivo de ocultar e dissimular a origem de vultosos recursos. Os métodos empregados seriam diversos, incluindo operações financeiras de grande vulto, transporte físico de quantias em dinheiro e o uso de ativos digitais. A PF detalha que produtoras musicais e empresas do ramo de entretenimento eram utilizadas como fachada para misturar receitas legítimas com fundos provenientes de fontes ilícitas, como apostas ilegais, rifas digitais e, possivelmente, tráfico. Para dificultar o rastreamento e a identificação dos fluxos financeiros, o grupo recorria a um complexo sistema que envolvia processadoras de pagamento, contas de passagem, empresas de fachada e o uso de “laranjas”. Uma das técnicas centrais para burlar os sistemas de monitoramento financeiro seria o fracionamento de transferências em centenas de operações menores, conhecida como “smurfing”. Adicionalmente, o uso de criptomoedas, em especial o Tether (USDT), era empregado para facilitar remessas internacionais e a ocultação de patrimônio. A escolha estratégica de personalidades com grande visibilidade, como artistas e influenciadores, conforme explicado pelo delegado Marcelo Maceira, visava diluir a ilicitude em pagamentos de publicidade, permitindo a aquisição de bens de luxo e a ostentação nas redes sociais sem levantar suspeitas imediatas dos sistemas de compliance bancário. Entre os detidos pela operação estão Raphael Sousa Oliveira, proprietário da página Choquei, Rodrigo Inácio de Lima Oliveira, dono da GR6 produções, e Henrique Viana, fundador da Love Funk, ambas proeminentes produtoras de funk. As defesas dos envolvidos têm se manifestado, com alegações de que as transações são lícitas, comprovadas e que os tributos foram devidamente recolhidos. A defesa de MC Ryan SP afirma não ter acesso ao processo, enquanto a de MC Poze do Rodo aguarda acesso ao mandado para se pronunciar. A GR6 e a Love Funk também sustentam a legalidade de suas operações e a inocência de seus representantes. Raphael Sousa, através de sua defesa, argumenta que sua atuação se restringe à publicidade digital e que não integra organização criminosa. Os desdobramentos da operação também incluíram a apreensão de bens de luxo, como carros, avaliados em pelo menos R$ 5 milhões, reforçando a magnitude das investigações em curso. A operação, que segue sob sigilo, representa um duro golpe contra as estruturas de lavagem de dinheiro que utilizam o universo do funk e a influência digital como ferramentas para suas atividades criminosas





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