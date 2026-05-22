Justiça italiana reverte decisão de extraditar Carla Zambelli

A Justiça italiana decidiu reverter a autorização de extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil, após a Suprema Corte de Cassação determinar que ela permaneça no país europeu.

Justiça italiana decide extraditar Carla Zambelli A Justiça italiana havia autorizado, em março deste ano, a extradição da ex-deputada federal Carla Zambelli para o Brasil .

Nesta sexta-feira (22), porém, a Suprema Corte de Cassação — a mais alta instância do Judiciário da Itália — reverteu a decisão e determinou que a ex-parlamentar permaneça no país europeu. Segundo o advogado de Zambelli, Alessandro Sammarco, a decisão também determinou a libertação da ex-deputada. Até então, ela estava detida em uma penitenciária feminina nos arredores de Roma. O que levou ao pedido de extradição?

A extradição de Zambelli foi solicitada à Itália pelo Brasil após a fuga da ex-deputada para a Europa depois da condenação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A ex-deputada, que tem cidadania italiana, deixou o Brasil em maio. Ela passou também pelos Estados Unidos antes de se mudar para a Itália. Por conta da mudança, ela é considerada foragida da Justiça brasileira.

Após a prisão, Zambelli disse que quer ser julgada no país europeu e que provaria que não tem envolvimento na invasão do sistema do CNJ. A Justiça italiana havia decidido mantê-la presa durante o julgamento, por entender que há risco de fuga. A condenação Carla Zambelli faz sua defesa em sessão da CCJ — Foto: Reprodução Zambelli foi condenada por unanimidade pelo STF em maio de 2025 pela invasão dos sistemas do CNJ.

O colegiado seguiu o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que propôs: Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux. A Primeira Turma entendeu que Carla Zambelli e Walter Delgatti cometeram os crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusou os dois de coordenar ataques aos sistemas do CNJ com o objetivo de desacreditar a Justiça e incitar atos antidemocráticos.

De acordo com a denúncia, Zambelli orientou Delgatti a invadir o sistema para inserir documentos falsos, incluindo um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, a intenção era "colocar em dúvida a legitimidade da Justiça" e fomentar manifestações contra as instituições republicanas. Outra condenação Quando já estava na Itália, Zambelli foi condenada novamente pelo STF, desta vez por perseguir, armada, um homem em São Paulo em 2022.

Nesse caso, a Justiça condenou a parlamentar a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Perda de mandato O STF também determinou a perda de mandato de Zambelli, já com a ex-deputada na Itália. A decisão veio, primeiramente, do ministro Alexandre de Moraes, que anulou a decisão da Câmara que mantinha Carla Zambelli no cargo e determinou a perda imediata do mandato.

Após a decisão de Moraes, a Primeira Turma votou em plenário virtual, onde os ministros registraram os votos no site do STF. Votaram os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino e Cármen Lúcia. A perda de mandato foi aprovada em unanimidad





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Justiça Italiana Extraditar Carla Zambelli Brasil Europa Suprema Corte De Cassação Extradição Fugida Processo Judicial Câmara STF Primeira-Turma Cármen Lúcia Cristiano Zanin Flávio Dino Alexandre De Moraes Walter Delgatti Invasão De Dispositivo Informático Falsidade Ideológica Porte Ilegal De Arma Constrangimento Ilegal Com Emprego De Arma De

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justiça da Itália julga nesta sexta recurso contra extradição de Carla Zambelli ao BrasilA corte vai analisar recurso da defesa de Zambelli apresentado contra a autorização da extradição emitida pela Corte de Apelação de Roma

Read more »

Justiça italiana nega extradição de Carla Zambelli ao BrasilJustiça italiana nega extradição de Carla Zambelli ao Brasil

Read more »

Justiça da Itália solta Carla Zambelli após negar extradição para o BrasilSuprema Corte da Itália negou o pedido de extradição da ex-deputada federal nesta sexta-feira (22)

Read more »

Justiça da Itália nega extradição de Carla Zambelli para o BrasilSegundo a defesa de Zambelli, o tribunal reconheceu falhas nas decisões que permitiram a extradição

Read more »