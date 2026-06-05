Justiça impede candidato de usar camisa da seleção nas eleições; Trump declara apoio a De La Espriella

Abelardo De La Espriella foi proibido judicialmente de vestir a camisa da seleção em campanha, gerando críticas de Iván Cepeda e elogios de Donald Trump, que reforça a disputa acirrada no segundo turno das eleições colombianas.

No segundo turno das eleições presidenciais colombianas, o candidato de direita Abelardo De La Espriella viu-se alvo de uma decisão judicial que lhe proíbe de utilizar a camisa da seleção nacional em atos de campanha.

A liminar, divulgada pelo diário El Tiempo, sustenta que a camisola pertence ao âmbito esportivo e não pode ser empregada como símbolo político, sob pena de violar a neutralidade do emblema nacional. De La Espriella reagiu nas redes sociais, alegando que o traje "não pertence a nenhum partido" e classificou a ordem como autoritária, defendendo a liberdade de expressão e o direito de qualquer colombiano vestir as cores da seleção como demonstração de patriotismo.

"Ninguém pode impedir um colombiano de usar as cores da sua seleção, nem de expressar, de forma livre e pacífica, o amor que sente pelo seu país", escreveu o advogado e candidato, prometendo que continuará a usar a camisa com alegria, respeito e orgulho nacional. A medida judicial provocou críticas de Iván Cepeda, senador da esquerda e principal adversário de De La Espriella no segundo turno.

Em comunicado dirigido à Federação Colombiana de Futebol, Cepeda questionou o uso da camisa para fins eleitorais, ressaltando que o símbolo da seleção representa todos os colombianos e possui restrições comerciais e políticas.

"Seu uso com fins eleitorais, particulares e ideológicos, é um ato claramente oportunista, cujos efeitos jurídicos devem ser examinados, especialmente a poucos dias do início da Copa do Mundo", afirmou o senador. Cepeda lembrava que a camisa foi exibida por De La Espriella e seus apoiadores ao celebrar a vitória no primeiro turno, na qual o candidato de direita obteve quase 44 % dos votos, superando o 41 % de Cepeda.

A corrida presidencial ganha ainda mais destaque internacional com a intervenção declarada do ex‑presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que enviou mensagem de apoio "total e irrestrito" a De La Espriella, apontando que os resultados das eleições são decisivos para o futuro da Colômbia e suas relações com Washington. O candidato, de 47 anos, jamais ocupou cargo público e tem sido comparado ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por adotar uma postura firme contra organizações criminosas e propor a construção de dezenas de megaprições.

Por outro lado, Cepeda, de 63 anos, filho de um líder comunista assassinado, defende a negociação de paz com grupos armados, embora os avanços tenham sido limitados durante a gestão de Gustavo Petro, que também acusa Trump de interferir no pleito ao apoiar De La Espriella. O embate entre os dois candidatos se intensifica em meio a um cenário de polarização política, desafios de segurança e a expectativa de que a escolha do presidente influenciará profundamente a agenda interna e externa da Colômbia





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