Justiça Federal libera pregões para pavimentação da BR-319 após suspensão de liminar

A Justiça Federal suspendeu a liminar que paralisava os pregões para a pavimentação da BR-319, uma rodovia estratégica que liga Manaus a Porto Velho. A decisão visa evitar danos logísticos e econômicos à região, mas a controvérsia em torno do impacto ambiental persiste, com o governo utilizando uma nova lei de licenciamento para acelerar as obras, enquanto ONGs pedem por estudos mais detalhados.

A Justiça Federal decidiu suspender a liminar que paralisava os pregões para a pavimentação da BR-319 , uma rodovia estratégica que conecta Manaus a Porto Velho.

A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tomou a decisão na noite de terça-feira, argumentando que a paralisação das obras poderia causar danos logísticos e econômicos significativos à região. A controvérsia em torno do projeto envolve questões ambientais, com o governo federal utilizando uma nova lei de licenciamento para acelerar as obras, enquanto organizações não governamentais (ONGs) defendem a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os impactos ambientais.

A BR-319, que corta o coração da Floresta Amazônica, tem mais de 850 quilômetros e é a única ligação terrestre de Manaus com o restante do país. Os chamamentos para a contratação de empresas responsáveis pela pavimentação de 339,4 quilômetros do chamado 'trecho do meio' da rodovia estão marcados para esta quarta e quinta-feira.

O governo federal, sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, está utilizando um dispositivo da nova lei de licenciamento ambiental, que flexibiliza os requisitos para obras de infraestrutura, para avançar com o projeto. No entanto, a ONG Observatório do Clima (OC) questiona a legalidade dessa abordagem, argumentando que a pavimentação da BR-319 tem um 'expressivo impacto ambiental' e que os estudos de impacto ambiental não foram concluídos.

A decisão judicial destacou que a interrupção das obras poderia afetar o transporte de pessoas, insumos e serviços essenciais, além de contribuir para a vulnerabilidade logística da região. Por outro lado, a liminar anterior, concedida pela juíza Maria Elisa Andrade da 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária, determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esclareça como decidiu, tecnicamente, que cabia a dispensa da licença ambiental.

O Dnit, por sua vez, justificou a dispensa com base no artigo 8º da nova lei de licenciamento ambiental, que permite a dispensa de estudos de impacto para obras de 'manutenção e/ou melhoramento da infraestrutura em instalações preexistentes ou em faixas de domínio e de servidão'. No entanto, o Observatório do Clima argumenta que a pavimentação da BR-319 não pode ser classificada como uma obra de 'baixo impacto', pois tem potencial para agravar o desmatamento, a grilagem de terras e a perda de biodiversidade na região amazônica.

A polêmica em torno da pavimentação da BR-319 remonta a cerca de 20 anos, com autoridades locais defendendo a obra como essencial para o desenvolvimento da região, enquanto ambientalistas pedem por um licenciamento ambiental completo para mitigar os impactos na biodiversidade. Em 2022, o governo federal, sob a gestão de Jair Bolsonaro, concedeu uma licença prévia (LP) para a obra, que foi derrubada no ano passado pela Justiça, após uma ação do Observatório do Clima.

A nova lei de licenciamento ambiental, que entrou em vigor recentemente, flexibilizou os requisitos para obras de infraestrutura, permitindo que o Dnit avance com os pregões para a pavimentação da BR-319. No entanto, a ONG continua a questionar a legalidade dessa abordagem, argumentando que a obra tem um impacto ambiental significativo e que os estudos de impacto ambiental são essenciais para garantir a sustentabilidade do projeto





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