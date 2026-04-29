Head Topics

Justiça Federal libera pregões para pavimentação da BR-319 após suspensão de liminar

Política E Meio Ambiente News

Justiça Federal libera pregões para pavimentação da BR-319 após suspensão de liminar
BR-319Justiça FederalLicenciamento Ambiental
📆4/29/2026 3:20 AM
📰JornalOGlobo
163 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 86% · Publisher: 94%

A Justiça Federal suspendeu a liminar que paralisava os pregões para a pavimentação da BR-319, uma rodovia estratégica que liga Manaus a Porto Velho. A decisão visa evitar danos logísticos e econômicos à região, mas a controvérsia em torno do impacto ambiental persiste, com o governo utilizando uma nova lei de licenciamento para acelerar as obras, enquanto ONGs pedem por estudos mais detalhados.

A Justiça Federal decidiu suspender a liminar que paralisava os pregões para a pavimentação da BR-319 , uma rodovia estratégica que conecta Manaus a Porto Velho.

A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tomou a decisão na noite de terça-feira, argumentando que a paralisação das obras poderia causar danos logísticos e econômicos significativos à região. A controvérsia em torno do projeto envolve questões ambientais, com o governo federal utilizando uma nova lei de licenciamento para acelerar as obras, enquanto organizações não governamentais (ONGs) defendem a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os impactos ambientais.

A BR-319, que corta o coração da Floresta Amazônica, tem mais de 850 quilômetros e é a única ligação terrestre de Manaus com o restante do país. Os chamamentos para a contratação de empresas responsáveis pela pavimentação de 339,4 quilômetros do chamado 'trecho do meio' da rodovia estão marcados para esta quarta e quinta-feira.

O governo federal, sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, está utilizando um dispositivo da nova lei de licenciamento ambiental, que flexibiliza os requisitos para obras de infraestrutura, para avançar com o projeto. No entanto, a ONG Observatório do Clima (OC) questiona a legalidade dessa abordagem, argumentando que a pavimentação da BR-319 tem um 'expressivo impacto ambiental' e que os estudos de impacto ambiental não foram concluídos.

A decisão judicial destacou que a interrupção das obras poderia afetar o transporte de pessoas, insumos e serviços essenciais, além de contribuir para a vulnerabilidade logística da região. Por outro lado, a liminar anterior, concedida pela juíza Maria Elisa Andrade da 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária, determinou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esclareça como decidiu, tecnicamente, que cabia a dispensa da licença ambiental.

O Dnit, por sua vez, justificou a dispensa com base no artigo 8º da nova lei de licenciamento ambiental, que permite a dispensa de estudos de impacto para obras de 'manutenção e/ou melhoramento da infraestrutura em instalações preexistentes ou em faixas de domínio e de servidão'. No entanto, o Observatório do Clima argumenta que a pavimentação da BR-319 não pode ser classificada como uma obra de 'baixo impacto', pois tem potencial para agravar o desmatamento, a grilagem de terras e a perda de biodiversidade na região amazônica.

A polêmica em torno da pavimentação da BR-319 remonta a cerca de 20 anos, com autoridades locais defendendo a obra como essencial para o desenvolvimento da região, enquanto ambientalistas pedem por um licenciamento ambiental completo para mitigar os impactos na biodiversidade. Em 2022, o governo federal, sob a gestão de Jair Bolsonaro, concedeu uma licença prévia (LP) para a obra, que foi derrubada no ano passado pela Justiça, após uma ação do Observatório do Clima.

A nova lei de licenciamento ambiental, que entrou em vigor recentemente, flexibilizou os requisitos para obras de infraestrutura, permitindo que o Dnit avance com os pregões para a pavimentação da BR-319. No entanto, a ONG continua a questionar a legalidade dessa abordagem, argumentando que a obra tem um impacto ambiental significativo e que os estudos de impacto ambiental são essenciais para garantir a sustentabilidade do projeto

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

BR-319 Justiça Federal Licenciamento Ambiental Desmatamento Amazônia

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Suspeito de tentar atacar Trump comparece à JustiçaSuspeito de tentar atacar Trump comparece à JustiçaHomem armado que invadiu jantar de gala com a presença de Donald Trump será julgado por ataque a tiros. Autoridades indicam que o objetivo era matar o presidente e membros do governo.
Read more »

Ação contra milicianos da ‘Liga da Justiça’ termina sem punições na Justiça EleitoralAção contra milicianos da ‘Liga da Justiça’ termina sem punições na Justiça EleitoralPrescrição, falta de provas e mortes impediram avanço de processo, que tramitou por mais de 15 anos e investigou pressão por voto em áreas dominadas
Read more »

Ministro de Lula visita Manaus, uma das capitais do pais com melhor internet escolarMinistro de Lula visita Manaus, uma das capitais do pais com melhor internet escolarCapital amazonense alcançou 78,2% das escolas municipais em padrão adequado de internet, acima da média brasileira de 69,7%
Read more »

Justiça suspende licitação de obras do 'trecho do meio' da BR-319Justiça suspende licitação de obras do 'trecho do meio' da BR-319Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Justiça Federal condena presidente do PSTU por discurso racista contra judeusJustiça Federal condena presidente do PSTU por discurso racista contra judeusCaso ocorreu em ato na Avenida Paulista realizado em outubro de 2023
Read more »

Treinador de jiu-jitsu é preso suspeito de estuprar adolescente de 17 anos em ManausTreinador de jiu-jitsu é preso suspeito de estuprar adolescente de 17 anos em ManausO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »



Render Time: 2026-04-29 06:20:28