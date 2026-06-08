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Justiça Federal de Tabatinga decide que 'Colômbia' irá a júri popular pelo assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

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Justiça Federal de Tabatinga decide que 'Colômbia' irá a júri popular pelo assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips
Bruno PereiraDom PhillipsColômbia
📆6/8/2026 2:16 PM
📰JornalOGlobo
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Decisão da juíza Cristina Lazzari Souza aceita denúncia do MPF e aponta Ruben Dario da Silva Villar como mandante das mortes do indigenista e do jornalista britânico em 2022; júri popular será realizado em Tabatinga.

A Justiça Federal de Tabatinga decidiu que Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como ' Colômbia ', será submetido a um julgamento por júri popular pela acusação de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips , crimes ocorridos em junho de 2022.

A decisão é da juíza federal Cristina Lazzari Souza, que acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) após constatar a existência de provas robustas que indicam a participação de Villar como financiador e mentor do duplo homicídio. A magistrada negou um requerimento da defesa que pedia o arquivamento do processo por falta de evidencias, ressaltando que, na fase atual, o objetivo é verificar se a acusação possui fundamentação plausível, cabendo ao júri popular a análise definitiva sobre a culpa do réu.

Conforme ajurisprudência, o líder de uma organização criminosa responde pelos atos de seus subordinados, mesmo sem execução direta. O crime completou quatro anos no início de junho de 2026, e os laudos periciais detalharam a brutalidade das mortes: Bruno Pereira foi atingido por, no mínimo, três disparos de espingarda de caça - um no rosto e dois nas costas - enquanto Dom Phillips recebeu pelo menos um tiro. Os exames também comprovaram que ambos estavam vivos no momento dos disparos.

Os restos mortais e pertences das vítimas foram localizados escondidos próximos ao Rio Ituí, em Atalaia do Norte, e identificados por meio de DNA e análise dentária. As investigações da Polícia Federal estabeleceram a ligação entre 'Colômbia' e os executores do crime, como Amarildo da Costa de Oliveira, o 'Pelado', através de registros telefônicos frequentes nos dias imediatamente anteriores e durante o período dos assassinatos, entre 4 e 6 de junho de 2022.

Adicionalmente, um agente infiltrado em uma cela onde os suspeitos estavam detidos gravou conversas em que Villar discutia a entrega de munição e o pagamento dos honorários dos advogados dos executores. O inquérito aponta que a motivação do crime foi financeira, combinada com elementos de vingança.

Bruno Pereira atuava na coordenação de fiscalizações contra a pesca e a caça ilegal na Terra Indígena Vale do Javari, o que teria causado prejuízos significativos à rede de tráfico de animais silvestres liderada por 'Colômbia', que comercializava o pescado ilegal nos mercados peruano e colombiano. Pouco antes dos assassinatos, o indigenista havia descoberto uma grande carga de peixes e tracajás pertencente a Jânio Freitas, apontado como braço-direito de Villar, fato que gerou ameaças de morte contra Bruno.

O pescador Jânio Freitas também responderá pelo homicídio com agravantes. No caso de Bruno, o crime é considerado cruel devido à emboscada motivada por ganância. A morte de Dom Phillips apresenta um agravante adicional: ele foi eliminado para assegurar o silêncio sobre o assassinato de Bruno, pois o jornalista britânico testemunhou o primeiro ataque. A defesa de Ruben Dario da Silva Villar ainda pode interpor recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.

Caso a decisão seja mantida, um julgamento perante o júri popular será marcado na comarca de Tabatinga, no Amazonas. O caso atraiu atenção internacional devido à importância do trabalho de Bruno Pereira na proteção dos povos indígenas isolados e ao perigo enfrentado por jornalistas na Amazônia. O duplo assassinato expôs a violência associada a atividades criminosas na região do Vale do Javari, uma das áreas mais sensíveis e estratégicas da floresta amazônica.

A insistência do Ministério Público em levar o caso a júri popular reflete a gravidade das acusações e a necessidade de responsabilização dos autores intelectuais, mesmo quando não há execução material direta. A próxima fase processual definirá se Villar será formalmente acusado e enviado a julgamento.

O desfecho deste processo será acompanhado de perto por organizações de direitos humanos, ambientalistas e pela comunidade internacional, que esperam um precedente no combate à impunidade de crimes contra defensores da floresta e da democracia na Amazônia

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