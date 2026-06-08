Justiça Federal aceita denúncia contra mandante dos assassinatos de Bruno e Dom

A Justiça Federal do Amazonas aceitou a denúncia do MPF contra Rubens Villar, o Colômbia, apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Ele será julgado pelo Tribunal do Júri.

A Justiça Federal do Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra Rubens Dario Villar Coelho, conhecido como Colômbia, apontado como mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips , ocorridos em junho de 2022.

Com essa decisão, Villar será submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, encerrando a primeira fase do rito processual. A defesa ainda pode recorrer, mas a expectativa é que a data do julgamento popular seja marcada após o esgotamento dos prazos legais. A pronúncia representa um avanço significativo na responsabilização de todos os envolvidos no caso, que chocou o Brasil e o mundo.

Bruno Pereira e Dom Phillips desapareceram em 5 de junho de 2022, quando viajavam de barco para Atalaia do Norte, no Amazonas. Os corpos foram encontrados dez dias depois, em uma área remota da região. As investigações apontaram que os crimes estavam ligados à atuação de pescadores ilegais e traficantes de drogas na Terra Indígena Vale do Javari.

Além de Colômbia, outros três homens foram denunciados pelos assassinatos: Amarildo da Costa Oliveira (Pelado), Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima. Destes, Amarildo e Jefferson foram levados a júri popular, enquanto Oseney aguarda em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em junho de 2024, a Justiça também aceitou denúncia contra outros cinco homens acusados de ocultar os cadáveres. Quatro deles respondem ainda por corrupção de menor, por envolverem um adolescente no crime.

O caso gerou comoção internacional e reforçou a luta pela proteção da Amazônia e dos povos indígenas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em visita à França, lembrou as vítimas e destacou a importância de honrar suas lutas pela democracia, paz e desenvolvimento sustentável. A decisão da Justiça Federal representa um passo crucial para que os responsáveis sejam punidos e para que a impunidade não prevaleça em crimes ambientais e contra defensores de direitos humanos





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