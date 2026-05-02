Justiça Eleitoral realiza mutirão para regularização de títulos de eleitor antes do prazo final

Com o prazo para regularização de títulos de eleitor encerrando na próxima quarta-feira (6), a Justiça Eleitoral realiza um mutirão em todo o país para atender eleitores que precisam tirar o primeiro título, transferir o local de votação, alterar dados cadastrais ou reativar o título cancelado. Mais de 5 milhões de títulos foram cancelados em 2025 por ausência em três eleições consecutivas sem justificativa.

A Justiça Eleitoral está realizando um mutirão nos últimos dias para regularizar o título de eleitor em todo o Brasil. O prazo para deixar o documento em dia termina na próxima quarta-feira (6), e a expectativa é de que não haja prorrogação.

Eleitores de todas as idades estão aproveitando a oportunidade para se regularizar, como é o caso de Miguel Bins, que acabou de completar 16 anos e foi ao cartório eleitoral no sábado para tirar seu primeiro título.

'Vim fazer meu título eleitoral pra votar, né', disse o estudante, que se prepara para ir às urnas pela primeira vez. Enquanto isso, Jhosef Campos Alves, um programador que se mudou do Rio de Janeiro para Vitória, aproveitou o mutirão para regularizar sua transferência de título, que estava pendente há anos.

'Já regularizei, foi uma questão rápida, em segundos, praticamente, já gerei o boleto, já paguei e já estou transferindo meu título', afirmou. Os cartórios eleitorais estão de plantão neste fim de semana para atender eleitores que precisam tirar o primeiro título, mudar o local de votação, alterar dados cadastrais ou reativar o título após cancelamento por ausência em três eleições consecutivas sem justificativa. Segundo a chefe de cartório eleitoral Jane Medeiros, o atendimento é essencial para quem precisa resolver pendências.

'O eleitor que precisa tirar o primeiro título, o eleitor que precisa mudar o local de votação, dentro do próprio município ou de município diverso, aquele eleitor também que deseja alterar os seus dados cadastrais, o eleitor também que tem o título cancelado, porque ficou três eleições consecutivas sem votar e sem justificar', explicou. Em 2025, mais de 5 milhões de títulos foram cancelados em todo o país, principalmente de eleitores que não votaram e não justificaram a ausência.

Em Belo Horizonte, o atendimento aos eleitores está sendo feito em um shopping e no auditório do Tribunal Regional Eleitoral, facilitando o acesso para quem não tem tempo durante a semana.

'Fica meio corrido, né, pra quem trabalha, então eu tive essa oportunidade no fim de semana, quando fiquei sabendo já me programei pra vir hoje', disse a auxiliar de saúde bucal Letícia Bruns, que aproveitou o mutirão para regularizar sua situação. A Justiça Eleitoral reforça que é importante não deixar para a última hora, pois o prazo é curto e a demanda pode ser alta.

Quem não regularizar o título até a próxima quarta-feira pode enfrentar dificuldades para votar nas próximas eleições e até mesmo restrições em serviços públicos





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