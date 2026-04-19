Justiça Eleitoral Intensifica Mutirões para Regularização de Títulos Eleitorais Rumo às Eleições de Outubro

A Justiça Eleitoral está promovendo mutirões em todo o país para que os eleitores regularizem seus títulos e cadastros biométricos antes do prazo final em 6 de maio. As ações visam garantir a participação de todos nas eleições de outubro, com serviços gratuitos disponíveis em fins de semana e horários flexíveis. A não regularização impede o voto e o exercício de direitos civis.

A Justiça Eleitoral brasileira intensificou seus esforços para garantir que todos os cidadãos estejam aptos a exercer seu direito ao voto nas próximas eleições de outubro. Com o prazo final se aproximando rapidamente, menos de 20 dias separam os eleitores da data limite para regularizar seus títulos.

Em resposta a essa urgência, diversas capitais do país estão sediando mutirões organizados pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) durante os fins de semana, oferecendo um acesso facilitado aos serviços para aqueles que têm agendas de trabalho apertadas. A médica veterinária Maria Luiza Ribeiro Silva é um exemplo de quem aproveitou a oportunidade oferecida no último sábado para resolver uma pendência relacionada à biometria. Ela ressaltou a conveniência da iniciativa: "Não tem que pedir folga do trabalho, pode vir no horário que tiver mais confortável no fim de semana." Maria Luiza regularizou sua situação em um mutirão promovido pelo TRE do Distrito Federal. Na capital federal, a situação é expressiva, com mais de 147 mil eleitores ainda sem o cadastro biométrico realizado e outros 275 mil com seus títulos cancelados por não terem justificado ausências em eleições anteriores. Esses números evidenciam a importância dessas ações para alcançar um contingente significativo de cidadãos. Essa força-tarefa não se limitou ao Distrito Federal. No mesmo sábado, ações semelhantes ocorreram em pelo menos sete outros estados. No Maranhão, a biometria pendente afeta mais de 270 mil pessoas. Em Mato Grosso, o número chega a 225 mil, e em Mato Grosso do Sul, 79 mil eleitores apresentam irregularidades que precisam ser sanadas. O dia 6 de maio foi estabelecido como o prazo final para que todos os eleitores estejam em dia com a Justiça Eleitoral. Para acessar os serviços oferecidos nos mutirões, é necessário apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também emitiu um alerta importante, pedindo atenção à população para evitar cair em mensagens falsas que cobram indevidamente por esses serviços, uma vez que todas as regularizações e emissões de títulos são gratuitas. Fernando Velloso, porta-voz do TRE-DF, comentou sobre a receptividade da população: "A população está atendendo aos nossos chamados, estão cada vez mais atentos a essa necessidade de fazer qualquer tipo de regularização ou de emitir o seu título até a data final, que é 6 de maio." A variedade de serviços disponíveis nesses mutirões visa atender a diversas necessidades dos eleitores. Entre eles, destacam-se a emissão do primeiro título, a transferência de local de votação, a atualização de dados cadastrais e, crucialmente, o registro ou a regularização da biometria. Um jovem eleitor que compareceu a um dos mutirões foi Leonardo Timbone Cantarino, de 17 anos, que votará pela primeira vez em outubro. Ele compartilhou seu entusiasmo e a importância que atribui ao ato de votar: "Cada cidadão tem que exercer seu direito de cidadania, seu direito de escolher uma pessoa capaz de lidar com o país da forma que ela deseja. É o direito de cada um. É essencial fazer parte disso. Faz parte da nossa função como cidadão." A não regularização da situação eleitoral acarreta consequências sérias, que vão além da impossibilidade de votar. Cidadãos com pendências eleitorais ficam impedidos de assumir cargos públicos, obter documentos como identidade e passaporte, e até mesmo de participar de concursos públicos. O voto é obrigatório para a faixa etária de 18 a 69 anos, sendo facultativo para maiores de 70 anos, jovens de 16 e 17 anos e analfabetos. A jovem Júlia Emanuelly Tavares Rego, de 16 anos, demonstra a antecipação e o engajamento da nova geração de eleitores, afirmando: "Eu quero participar da escolha do presidente do país. Não só isso, dos outros cargos também." Essas iniciativas da Justiça Eleitoral são fundamentais para garantir a participação democrática e a representatividade nas eleições. Os TREs de todo o Brasil estão empenhados em realizar mutirões para que os eleitores possam regularizar seus títulos. Restam menos de 20 dias para o fim do prazo, um período crítico para que os cidadãos garantam seu direito ao voto. As imagens que acompanham esta notícia, reproduzidas da TV Globo, ilustram a mobilização e a importância dessas ações para a democracia brasileira, mostrando o esforço conjunto para aproximar a Justiça Eleitoral do cidadão e facilitar o processo de regularização em um momento tão crucial





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