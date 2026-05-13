Justiça do Rio suspende novamente rights políticos da Eagle Bidco e mantém Durcesio Mello na SAF do Botafogo

A Justiça do Rio de Janeiro, em uma decisão recente, considerou irregular a eleição e posse de Durcesio Mello na Sociedade Apócia do Botafogo (SAF) e determinou que esta suspensão deveria ser mantida. Com essa decisão, o Botafogo continuará como único proprietário habilitado a votar na Assembleia Geral Extraordinária, marcada para o dia 14 de maio no Allianz Parque.

A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu novamente os direitos políticos da Eagle Bidco , empresa que detém 90% da Sociedade Apócia do Botafogo (SAF), e mainhou Durcesio Mello no comando da sociedade anônima do clube.

A decisão foi proferida pela 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, contrariando o entendimento do Tribunal Arbitral da Fundação Getulio Vargas (FGV), que havia restabelecido os direitos da holding e considerado irregular a eleição e posse de Durcesio na SAF. O juiz Marcelo Mondego de Carvalho Lima reafirmou a suspensão dos direitos políticos da Eagle Bidco, determinada anteriormente em 28 de abril





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