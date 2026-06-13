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Justiça do Rio decide não levar a júri popular acusados de assassinato de jornalista

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Justiça do Rio decide não levar a júri popular acusados de assassinato de jornalista
Justiça Do RioAssassinato De JornalistaVanessa Alicate
📆6/13/2026 7:53 PM
📰JornalOGlobo
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A Justiça do Rio de Janeiro decidiu não levar a júri popular os acusados pelo assassinato do jornalista Robson Giorno, morto em 2019. O juiz impronunciou Vanessa Alicate, o deputado Renato Machado e o subtenente Davi, alegando falta de provas consistentes.

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu não levar a júri popular os acusados pelo assassinato do jornalista Robson Giorno, morto em 2019. O juiz impronunciou Vanessa Alicate , o deputado Renato Machado e o subtenente Davi, alegando falta de provas consistentes.

A denúncia indicava vingança como motivação, mas baseava-se em relatos frágeis e contraditórios. O Ministério Público também recomendou a impronúncia dos acusados. A investigação buscou demonstrar a existência de uma rede de relações entre os acusados e pessoas ligadas ao caso. Um dos principais elementos mencionados pela polícia eram declarações prestadas pelo pastor David Rezeno Gomes, que relatou episódios envolvendo Renato Machado, Vanessa Alicate e Robson Giorno.

Ao longo do processo, porém, os depoimentos passaram a apresentar contradições e versões divergentes, aspecto destacado tanto pela defesa quanto pelo próprio juízo. A Justiça do Rio decidiu não levar a júri popular o deputado estadual Renato Machado, Vanessa da Matta Andrade, conhecida como Vanessa Alicate, e o policial militar reformado Davi de Souza Esteves, acusados de envolvimento na morte do jornalista, empresário e advogado Robson Giorno, executado a tiros em maio de 2019 em Maricá.

O juiz Felipe Carvalho Gonçalves da Silva concluiu que as provas reunidas ao longo do processo não são suficientes para demonstrar a autoria ou participação dos réus no crime e determinou a impronúncia dos acusados. O magistrado impronunciou os acusados, decisão que impede o envio do caso ao Tribunal do Júri. O entendimento foi o mesmo adotado pelo Ministério Público, que, ao final da instrução processual, também se manifestou pela impronúncia dos denunciados.

Na sentença, o juiz destacou que as provas reunidas durante o processo não permitiram confirmar a versão apresentada pela acusação. Segundo a decisão, apesar da extensa investigação conduzida pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), não surgiram elementos suficientes para sustentar a submissão dos acusados a julgamento popular. A denúncia do Ministério Público apontava Renato Machado como mandante do crime.

Já Vanessa Alicate e Davi de Souza Esteves eram acusados de participação na execução do assassinato. Rodrigo José Barbosa da Silva, conhecido como Rodrigo Negão, também figurava entre os denunciados, mas teve a punibilidade extinta após sua morte. Durante a instrução, a investigação buscou demonstrar a existência de uma rede de relações entre os acusados e pessoas ligadas ao caso.

Um dos principais elementos mencionados pela polícia eram declarações prestadas pelo pastor David Rezeno Gomes, que relatou episódios envolvendo Renato Machado, Vanessa Alicate e Robson Giorno. Ao longo do processo, porém, os depoimentos passaram a apresentar contradições e versões divergentes, aspecto destacado tanto pela defesa quanto pelo próprio juízo.

Na época, a DHNSG sustentava a existência de conexões entre diferentes homicídios ocorridos na cidade em 2019, incluindo as mortes dos jornalistas Robson Giorno e Romário Barros, do vereador Ismael Breve de Marins e de seu filho, o advogado Thiago Marins. Robson Ferreira Giorno era jornalista, advogado e proprietário do jornal O Maricá. Ele foi assassinado a tiros em maio de 2019, em frente à própria residência, no bairro Boqueirão, em Maricá.

Anos depois, a investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público passou a sustentar que o crime teria sido motivado por conflitos envolvendo denúncias e acusações divulgadas pelo jornalista. A tese apresentada pelos investigadores relacionava o homicídio a disputas políticas e pessoais que teriam se desenvolvido na cidade naquele período.

Segundo a linha investigativa, Giorno possuía informações consideradas sensíveis sobre personagens influentes da política local e teria se envolvido em conflitos que acabaram se tornando o principal eixo da acusação apresentada à Justiça. A denúncia sustentava que o jornalista teria sido assassinado por vingança em razão de reportagens e publicações que teriam atingido a reputação de Renato Machado e Vanessa Alicate.

Segundo o Ministério Público, os executores do crime seriam Rodrigo José Barbosa da Silva, conhecido como Rodrigo Negão, e Davi de Souza Esteves, enquanto Renato Machado e Vanessa teriam atuado como mandantes. A investigação conduzida pela Polícia Civil e pelo Ministério Público passou a sustentar que o crime teria sido motivado por conflitos envolvendo denúncias e acusações divulgadas pelo jornalista.

A tese apresentada pelos investigadores relacionava o homicídio a disputas políticas e pessoais que teriam se desenvolvido na cidade naquele período. Segundo a linha investigativa, Giorno possuía informações consideradas sensíveis sobre personagens influentes da política local e teria se envolvido em conflitos que acabaram se tornando o principal eixo da acusação apresentada à Justiça.

A denúncia sustentava que o jornalista teria sido assassinado por vingança em razão de reportagens e publicações que teriam atingido a reputação de Renato Machado e Vanessa Alicate. Segundo o Ministério Público, os executores do crime seriam Rodrigo José Barbosa da Silva, conhecido como Rodrigo Negão, e Davi de Souza Esteves, enquanto Renato Machado e Vanessa teriam atuado como mandantes

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Justiça Do Rio Assassinato De Jornalista Vanessa Alicate Renato Machado Davi De Souza Esteves

 

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