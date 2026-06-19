Justiça do Rio aceita denúncia contra ex-chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro e mais seis por rachadinha

A Justiça do Rio tornou réus Jorge Luiz Fernandes e outros seis ex-assessores do vereador Carlos Bolsonaro por envolvimento em esquema de rachadinha, com desvio de R$ 1,9 milhão. O MPRJ reabriu investigação contra Carlos Bolsonaro.

O ex-chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Jorge Luiz Fernandes , e outros seis ex-assessores tornaram-se réus em uma ação penal por envolvimento em um esquema de rachadinha.

A denúncia foi aceita pela Justiça do Rio, que apontou indícios de crimes de organização criminosa e peculato, caracterizado pelo desvio de recursos públicos. O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, destacou que a investigação comprovou a existência de um esquema de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro, e que a justa causa para o recebimento da denúncia estava amplamente demonstrada.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), Jorge Luiz Fernandes atuava como líder e mentor da organização criminosa. Nomeado em 2001 e promovido a chefe de gabinete a partir de 2018, ele seria amigo da família Bolsonaro e teria articulado a nomeação dos demais denunciados. O esquema funcionava da seguinte forma: os assessores eram nomeados para cargos no gabinete, recebiam seus salários e, em seguida, transferiam ou sacavam parte dos valores em benefício de Jorge.

Entre os réus está a própria esposa de Jorge, Regina Célia, que teria repassado mais de R$ 800 mil ao marido. Outra assessora, Juciara da Conceição Raimundo da Cunha, movimentou cerca de R$ 650 mil, sendo a segunda maior quantia desviada. Ao todo, os seis servidores repassaram aproximadamente R$ 1,9 milhão ao chefe de gabinete entre junho de 2005 e dezembro de 2021, período que abrange desde o primeiro mandato de Carlos Bolsonaro como vereador.

A Justiça concedeu um prazo de dez dias para que os acusados apresentem suas defesas por escrito. Após analisar as explicações de cada um, o juiz definirá as datas para os depoimentos das testemunhas. A denúncia foi originalmente apresentada em setembro de 2024, mas o MPRJ decidiu inicialmente arquivar as investigações contra Carlos Bolsonaro, argumentando que não havia provas de que o vereador recebeu valores do esquema.

No entanto, em início de 2025, o juiz Thales Nogueira Cavalcanti Venâncio Braga discordou do arquivamento, apontando omissões e contradições na investigação. O caso foi enviado à Procuradoria-Geral de Justiça, que determinou a reabertura das investigações contra Carlos Bolsonaro em março deste ano. O ex-vereador não está entre os denunciados, mas as apurações continuam em andamento. A GloboNews tentou contato com todos os envolvidos, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição





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