Justiça do Pará arquiva caso de suposto tráfico de drogas após laudo pericial identificar substância química industrial

Em decisão judicial, inquérito policial foi arquivado no Pará após laudo pericial definitivo constatar que substância apreendida não era cocaína, mas produto químico industrial. O caso envolvia a prisão de um motorista de caminhão acusado de transportar 600 kg de cocaína, mas a análise laboratorial comprovou ser tiossulfato de sódio pentahidratado. O Ministério Público reconheceu a ausência de materialidade delitiva e o Judiciário determinou a restituição dos bens apreendidos, isentando o motorista e as empresas envolvidas de qualquer ilícito.

O Departamento de Comunicação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará publicou uma reportagem intitulada Motorista de caminhão é preso transportando 600 kg de cocaína no Pará, com base em informações oficiais divulgadas à época pela Polícia Militar do Estado do Pará, que indicavam, a partir de testagem, tratar-se de cocaína.

Posteriormente, o Laudo Químico Pericial definitivo nº 2025.01.003127-QUI, elaborado pela Polícia Científica do Estado do Pará, concluiu que a substância apreendida não constituía droga, mas sim tiossulfato de sódio pentahidratado (Na₂S₂O₃·5H₂O), produto químico de uso industrial lícito. Diante da conclusão pericial, o Ministério Público do Estado do Pará reconheceu a ausência de materialidade delitiva e requereu o arquivamento do inquérito policial, pedido acolhido pelo Poder Judiciário do Estado do Pará nos autos do Processo nº 0800269-36.2025.8.14.0140 (Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá/PA), que determinou a restituição dos bens apreendidos.

O Tribunal de Justiça esclarece, portanto, que não se configurou crime de tráfico de drogas e que o motorista e as empresas relacionados ao transporte da carga não praticaram qualquer ilícito. Seus nomes, imagens e marcas não devem ser associados ao tráfico de drogas ou a qualquer atividade criminosa





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