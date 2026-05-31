Justiça determina retirada gradual de mais de 100 gatos de apartamento em Concórdia e concede apoio social a idosa de 73 anos

Em decisão judicial, idosa de 73 anos que vivia com mais de 100 gatos em condições insalubres em Concórdia (SC) passará por avaliação psicossocial e terá acompanhamento de saúde e assistência social. Os animais serão resgatados gradativamente, tratados e disponibilizados para adoção após inspeção findings riscos sanitários no imóvel.

Uma idosa de 73 anos, moradora de Concórdia , no Oeste de Santa Catarina, será submetida a avaliação psicossocial e acompanhamento por profissionais de saúde e assistência social do município.

A decisão judicial, proferida na última quinta-feira, determinou também a retirada gradual dos mais de 100 gatos que viviam com ela em condições insalubres. A medida atende a um pedido do Ministério Público de Santa Catarina e foi motivada por inspeções que identificaram riscos sanitários no imóvel.

As equipes de vistoria, atuantes nos dias 21 e 22 de maio, contaram ao menos 119 animais em meio a sujeira, fezes e precárias condições de higiene, mas a prefeitura alerta que o número pode chegar a 400, considerando a circulação livre, reprodução e atração de outros felinos no local. Laudos periciais apontaram ainda o agravamento do estado clínico de parte dos animais.

O juízo entendeu que a situação configura risco à saúde pública, ao bem-estar dos animais e à própria moradora. O cronograma de resgate estabelecido prevê a retiração mínima de 25 gatos por dia, com prioridade para os casos mais graves. Os animais resgatados ficarão sob responsabilidade da municipalidade, receberão atendimento veterinário, vacinação, castração e posteriormente serão encaminhados para adoção. Paralelamente, o município deverá prestar suporte social à idosa.

O caso já havia sido alvo de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a moradora e o Ministério Público, que previa controle populacional, ações sanitárias e adoção, mas as obrigações não foram cumpridas, o que motivou a intervenção judicial. A decisão judicial reflete a aplicação do princípio da 'Uma só Saúde', que reconhece a conexão entre o bem-estar animal, a saúde pública e o suporte social às pessoas envolvidas.

A situação em Concórdia reforça a necessidade de políticas integradas para lidar com casos de acumulação de animais, que frequentemente estão associados a problemas de saúde mental e negligência. O município agora assume a responsabilidade de gerir uma operação complexa de resgate, tratamento e redistribuição dos felinos, enquanto garante assistência à idosa.

Medidas como essa buscan não apenas proteger os animais e o meio ambiente, mas também 제공 uma rede de proteção à pessoa vulnerável, promovendo uma solução sustentável e humanizada para todos os envolvidos. A partir desta ação, espera-se que a idosa receba o acompanhamento necessário para superar o transtorno de acumulação e que os gatos tenham chance de uma vida saudável em lares adequados





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