Justiça decreta prisão preventiva de professor acusado de abusar de alunas no Rio de Janeiro

Justiça do Rio mantém prisão de professor de robótica acusado de abusar de crianças de 6 e 8 anos. Novas denúncias relatam uso de celular para filmar crimes e táticas de isolamento das vítimas.

A Justiça do Rio de Janeiro converteu, neste domingo, a prisão temporária de Guilherme Henrique Terra Abrantes em prisão preventiva, mantendo o docente sob custódia por tempo indeterminado. O professor de robótica, que atuava no Centro Educacional Oliveira Souza, na Zona Norte da capital fluminense, tornou-se o centro de um escândalo de proporções graves após denúncias de estupro de vulnerável .

A decisão judicial foi tomada após a 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna) registrar o comparecimento de mais duas famílias, que formalizaram novas acusações contra o suspeito, consolidando a gravidade dos relatos e a necessidade de medidas cautelares rigorosas para proteger a integridade das crianças e o bom andamento das investigações policiais. Os novos depoimentos trazem à tona detalhes estarrecedores sobre o modus operandi do agressor. De acordo com as informações prestadas pelas mães das vítimas, com idades de 6 e 8 anos, o professor utilizava o ambiente escolar para cometer os abusos, muitas vezes aproveitando momentos de distração durante atividades físicas ou pedagógicas. Em um dos casos, o docente teria usado o flash de um aparelho celular para, supostamente, filmar os atos de abuso. No relato da criança de 8 anos, a mãe descreveu que o agressor tocou suas partes íntimas sob o pretexto de prestar auxílio em um exercício. Já em relação à vítima mais nova, de apenas 6 anos, a denúncia aponta uma dinâmica perversa: o professor teria jogado um dado propositalmente entre as pernas da aluna e, ao fingir recuperá-lo, introduziu a mão por dentro de suas vestes íntimas, prática que só cessou após a reação defensiva da criança, que beliscou o agressor. Diante da gravidade, a Polícia Civil do Rio de Janeiro prepara agora a etapa de oitiva das crianças, que deverá seguir rigorosamente o protocolo de Depoimento Especial. Diferente dos procedimentos comuns, essa metodologia utiliza ambientes acolhedores e profissionais especializados, como psicólogos e assistentes sociais, para mediar a escuta das vítimas. O principal objetivo desta técnica é evitar a revitimização das crianças, garantindo que elas não precisem reviver o trauma repetidas vezes ou manter qualquer contato visual ou físico com o investigado. As falas captadas nestes depoimentos terão valor probatório essencial no curso do processo judicial. Enquanto isso, o Centro Educacional Oliveira Souza emitiu uma nota oficial suspendendo as aulas de segunda-feira e agendando uma reunião de emergência com todos os responsáveis legais. O objetivo da instituição é prestar esclarecimentos detalhados sobre o caso, além de definir diretrizes de segurança e protocolos de suporte psicológico para os alunos e a comunidade escolar abalada pelos fatos ocorridos na unidade de ensino





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