Justiça de SP prende seis acusados de organização criminosa e lavagem de dinheiro após Operação Vérnix

Seis indivíduos foram mantidos em prisão preventiva em São Paulo após a Operação Vérnix revelar um complexo esquema de lavagem de capitais envolvendo o PCC, empresas de fachada e movimentação de bens de luxo.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de seis indivíduos sob acusação de participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro , após a análise de um relatório complementar às investigações.

A medida decorre dos resultados da Operação Vérnix, iniciada no dia 21 de maio por policiais civis e pelo Ministério Público de São Paulo, que culminou na apreensão de bens, veículos, joias e relógios, além da transferência de informações para a Polícia Federal, que detectou indícios de possíveis crimes tributários. O bloqueio de ativos financeiros foi ampliado, e a autoridade judiciária mantém aberto o caminho para novas decisões, caso novas provas sejam apresentadas ou demais envolvidos sejam identificados.

A fase inicial da apuração começou em 2019 dentro da Penitenciária II de Presidente Venceslau, interior de São Paulo, quando agentes da Polícia Penal encontraram bilhetes e manuscritos na cela de dois detentos. O conteúdo dos documentos revelava a estrutura de comando do Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro do estabelecimento prisional, bem como propostas de ataques contra agentes públicos.

A investigação também trouxe à tona a participação de integrantes da facção em esquema de lavagem de capitais, que utilizava empresas de fachada, como a fictícia "Lado a Lado", vinculada à transportadora Lopes Lemos Transportadora Ltda. Tais empresas foram empregadas para camuflar a origem ilícita de recursos, por meio de recebimentos não justificados e circulação de somas milionárias que foram investidas em bens de alto padrão.

Entre os investigados está a influenciadora digital Deolane, que chegou a ganhar notoriedade ao alegar ter sido presa no exercício da sua profissão. As autoridades apontam que ela teria desempenhado papel central no esquema devido ao volume de movimentações financeiras realizadas em seu nome, dificultando a rastreabilidade dos recursos. Os investigadores identificaram ainda a utilização de estruturas empresariais sucessivas, criadas especificamente para mascarar a procedência, o percurso e o destino final dos valores.

A secretaria de Justiça informou que o caso continua em fase de aprofundamento e que novas medidas judiciais, bem como a identificação de outros participantes, não foram descartadas. A operação demonstra a complexidade dos métodos de lavagem de dinheiro empregados por organizações criminosas e reforça a necessidade de cooperação entre diferentes órgãos de segurança e justiça para desarticular redes que se valem de empresas de fachada e ativos de luxo para legitimar a renda ilícita





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