Justiça de SP determina soltura de ex-auditor fiscal da Operação Ícaro e estabelece medidas cautelares

Ex-auditor Artur Gomes da Silva Neto, investigado por esquema de R$ 1 bilhão em fraudes de ICMS, tem prisão preventiva substituída por medidas cautelares após decisão judicial que considerou isonomia processual e período prolongado de detenção.

A Justiça de São Paulo decidiu libertar o ex-auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, investigado na Operação Ícaro , que apura um suposto esquema de fraudes em créditos de ICMS na Secretaria da Fazenda do estado.

O juiz Thiago Baldani Gomes de Filippo, da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Embora tenha mantido a avaliação de que há indícios da participação de Artur como 'articulador central' de uma organização criminosa que movimentou mais de R$ 1 bilhão, o magistrado considerou que a prisão não era mais necessária, baseando-se no princípio da isonomia processual.

A decisão leva em conta que outros investigados, como o auditor Marcelo de Almeida Gouveia e o empresário Celso Eder Gonzaga de Araújo, já tiveram suas prisões revogadas ou convertidas em domiciliar. O ex-auditor, preso desde agosto de 2025, é tecnicamente primário e esteve detido por cerca de dez meses.

A denúncia do Ministério Público inclui 46 crimes de corrupção passiva e 46 de lavagem de dinheiro contra Artur e sua mãe, Kimio Mizukami da Silva, enquanto outros corréus respondem apenas por corrupção. O juiz também considerou o período prolongado de prisão cautelar e a demora na apresentação da resposta à acusação pela defesa, mas entendeu que a manutenção da medida extrema deixou de ser necessária.

Com a soltura, Artur terá de cumprir medidas como suspensão do exercício da função pública, proibição de acesso à Secretaria da Fazenda e sistemas fiscais, proibição de contato com outros agentes fiscais investigados, recolhimento domiciliar noturno e nos fins de semana, uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar a comarca sem autorização e entrega do passaporte. O descumprimento pode resultar em nova prisão preventiva.

A defesa, representada pelo advogado Júlio César De Nigris Boccalini, afirmou receber a decisão 'com serenidade, equilíbrio e confiança nas instituições', destacando que após 294 dias de custódia, Artur responderá ao processo em liberdade, cumprindo as determinações judiciais. A Operação Ícaro também prendeu outros investigados, como o fundador da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e executivos da Fast Shop, apontados como beneficiários do esquema. Novos documentos indicam que o ex-fiscal pretendia 'nacionalizar' a operação e prometeu fraudes em outros estados.

O caso segue sob responsabilidade da Justiça paulista, com fiscalizações quinzenais pela Polícia Penal





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