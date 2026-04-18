Justiça Concede Recuperação Judicial ao Grupo Fictor com Fiscalização Rigorosa

A Justiça de São Paulo deferiu o pedido de recuperação judicial do Grupo Fictor, conhecido por sua tentativa frustrada de aquisição do Master. A decisão inclui a nomeação de um "watchdog", a Price Waterhouse Coopers, para fiscalizar as atividades das empresas durante o processo de reestruturação.

A Justiça de São Paulo deferiu, na noite de sexta-feira (17), o pedido de recuperação judicial do Grupo Fictor , reconhecendo que as empresas do conglomerado atenderam aos requisitos legais estabelecidos para tal procedimento. Esta decisão representa um marco crucial para o futuro do grupo, que ganhou notoriedade nacional após uma tentativa frustrada de aquisição do Master, em um processo de liquidação.

A medida judicial visa oferecer um período de reestruturação financeira e operacional, permitindo que as empresas do Grupo Fictor reorganizem suas finanças, honrem seus compromissos e se preparem para um futuro mais estável. Como parte integrante desse processo de recuperação, a Justiça determinou a nomeação de um agente de monitoramento independente, conhecido internacionalmente como "watchdog", com a responsabilidade de fiscalizar de perto as atividades e a gestão das empresas sob recuperação judicial. A renomada empresa Price Waterhouse Coopers Assessoria Empresarial foi escolhida para desempenhar essa função vital, garantindo transparência e conformidade durante todo o período de reestruturação. A atuação do watchdog será fundamental para assegurar que os planos de recuperação sejam executados de forma eficaz e que os credores sejam devidamente informados e considerados. A nomeação de um agente independente demonstra o compromisso da Justiça em garantir a seriedade e a eficácia do processo, visando proteger os interesses de todas as partes envolvidas, desde os credores até os colaboradores do Grupo Fictor. A recuperação judicial é um instrumento legal que oferece uma oportunidade de salvamento para empresas em dificuldades financeiras, permitindo-lhes renegociar dívidas e implementar um plano de recuperação que as coloque de volta no caminho da sustentabilidade. No caso do Grupo Fictor, essa decisão abre um novo capítulo, onde a gestão terá o desafio de reestruturar suas operações e demonstrar sua capacidade de superar os obstáculos atuais, com o acompanhamento atento de um especialista externo. A expectativa é que, com o auxílio do watchdog e a colaboração de seus credores, o Grupo Fictor consiga sair fortalecido dessa fase delicada, retomando suas atividades de forma sólida e confiável no mercado. A notícia da recuperação judicial pode ser vista como um passo positivo no sentido de garantir a continuidade de suas operações e a preservação de empregos, além de oferecer uma estrutura para a resolução das pendências financeiras





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