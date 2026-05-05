Justiça autoriza recuperação judicial da Coteminas com plano de R$ 2 bilhões

A Justiça de Minas Gerais aprovou o plano de recuperação judicial do Grupo Coteminas, que prevê o pagamento de R$ 2 bilhões aos credores. A decisão permite que a empresa siga com a reestruturação, enfrentando desafios como a concorrência chinesa e dívidas tributárias.

A Justiça de Minas Gerais concedeu autorização para que o Grupo Coteminas , um nome histórico no setor têxtil brasileiro, possa iniciar a implementação de seu plano de recuperação judicial .

Este plano envolve o pagamento de aproximadamente R$ 2 bilhões aos credores da empresa. Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar e ex-presidente da Fiesp, permanece no cargo de CEO e como principal acionista do grupo. O processo de recuperação judicial da Coteminas teve início no sistema judiciário estadual de Minas Gerais em 2024, e em dezembro de 2025, a assembleia de credores aprovou o plano proposto.

No entanto, a aprovação final da Justiça era o último passo necessário. Na segunda-feira, o juiz Murilo Silvio de Abreu, da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, ratificou a decisão, permitindo que a empresa prossiga com a recuperação. Um dos principais desafios que levaram a Coteminas a buscar a recuperação judicial foi a crescente competição com produtos importados da China, que impactaram significativamente sua capacidade de manter a competitividade no mercado.

Os dados financeiros da empresa revelam um cenário preocupante, com o faturamento de dezembro de 2025 atingindo R$ 28,939 milhões, o segundo pior resultado mensal desde dezembro de 2024, conforme o Relatório Mensal de Atividades do Grupo Coteminas. O faturamento só havia sido inferior em agosto de 2025, quando registrou R$ 27.856 milhões.

Embora os processos de recuperação judicial geralmente tenham uma duração de 36 meses, a não quitação total das dívidas ao final desse período não implica necessariamente em falência, abrindo espaço para negociações e reestruturações adicionais. Do montante total de R$ 2 bilhões a serem pagos aos credores, R$ 848 milhões correspondem a débitos tributários federais. Adicionalmente, cerca de R$ 80 milhões em impostos estaduais e municipais já foram objeto de negociação, conforme informado pela equipe jurídica do grupo.

A lista de credores inclui instituições financeiras de grande porte, como Banco do Brasil, Banco Safra e Banco ABC, além de empresas como Louis Dreyfus Company do Brasil, Cemig e Engie Brasil. Paralelamente, a Coteminas tem implementado um plano de reestruturação que envolve a reformulação de seu portfólio de produtos, incluindo a reintrodução da motocicleta Sportster, um modelo de entrada que visa atrair novos consumidores e impulsionar as vendas.

Essa iniciativa tem gerado otimismo entre os investidores, que veem potencial de recuperação e crescimento para o grupo. A empresa também está focada em uma estratégia de gestão de custos em toda a sua estrutura, que abrange mais de 75 marcas em diversos segmentos, desde alta-costura até bebidas, hotéis e mídia impressa.

Outras notícias relevantes incluem a volatilidade nos preços do petróleo, influenciada por tensões geopolíticas no Oriente Médio, e a ação coletiva movida por editoras contra a Meta, acusando a empresa de uso ilegal de livros no treinamento de seus sistemas de inteligência artificial. A ata do Comitê de Política Monetária indicou que a magnitude e a duração do ciclo de calibração da Selic serão definidas ao longo do tempo, enquanto a Comissão Europeia expressou o desejo de que os termos do tratado estejam em vigor antes de seu aniversário de um ano, no final de julho.

O ouro, por sua vez, apresentou alta em meio ao recuo do petróleo, embora as preocupações com a guerra limitem os ganhos





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